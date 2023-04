Sanofi : expiration de la période d'attente dans le cadre du projet d'acquisition de Provention Bio Inc

(Boursier.com) — Le 24 mars 2023, Sanofi a lancé une offre publique d'achat en vue de l'acquisition de la totalité des actions ordinaires en circulation de Provention Bio, au prix de 25 dollars l'action en numéraire, sans intérêt et net de toute retenue fiscale obligatoire. La période d'attente prévue par la loi HSR ayant expiré, cette condition de l'offre est désormais remplie.

La clôture de l'offre est assujettie à diverses conditions, dont l'apport d'un certain nombre d'actions qui, combinées aux titres déjà détenus par Sanofi et ses filiales en pleine propriété (dont Zest Acquisition Sub, Inc.), représentent au moins la majorité des actions en circulation immédiatement avant l'expiration de l'offre, ainsi qu'à d'autres conditions usuelles décrites dans l'offre d'achat que Sanofi a déposée auprès de la Securities and Exchange Commission, le 24 mars 2023, telle que modifiée.

L'offre expirera une minute après 23 h 59, heure de New York, le 26 avril 2023. Elle pourra être prolongée conformément aux dispositions de l'accord de fusion daté du 12 mars 2023 conclu par Sanofi, Zest Acquisition Sub, Inc. et Provention Bio, et aux règles et règlements de la SEC applicables. Toutes les autres conditions de l'Offre restent inchangées.