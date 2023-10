Sanofi et Teva annoncent une collaboration exclusive pour le traitement des maladies inflammatoires de l'intestin

(Boursier.com) — Sanofi et Teva Pharmaceuticals, filiale américaine de Teva Pharmaceutical Industries Ltd, annoncent aujourd'hui avoir conclu une collaboration en vue du co-développement et de la co-commercialisation du TEV'574, un actif qui fait actuellement l'objet d'essais cliniques de phase IIb pour le traitement de la colite ulcéreuse et de la maladie de Crohn, deux maladies inflammatoires de l'intestin.

Selon Paul Hudson, Directeur Général de Sanofi : "Les anti-TL1A représentent une classe pharmacothérapeutique prometteuse et nous pensons que le TEV'574 pourrait devenir la meilleure option de sa catégorie pour le traitement des maladies gastro-intestinales graves. Cette collaboration renforce notre engagement à faire avancer la recherche d'options thérapeutiques innovantes pour des maladies inflammatoires contre lesquelles les traitements font encore cruellement défaut et conforte notre objectif d'être un leader en immunologie. "

Richard Francis, Président et Directeur Général de Teva, commente : "Un nouveau chapitre s'ouvre pour Teva et notre solide portefeuille innovant est appelé à jouer un rôle capital dans notre stratégie de croissance. Cette collaboration valide l'excellence des recherches que nous menons et le potentiel de l'anti-TL1A issu de nos propres laboratoires. Ce partenariat est un honneur pour nous et il permettra de combiner les capacités reconnues de Sanofi, son leadership et son savoir-faire dans la sphère de l'immunologie et de la gastro-entérologie avec notre propre expertise en vue d'optimiser le développement de cet actif et sa commercialisation à l'échelle mondiale."

Selon les modalités de ce nouvel accord de collaboration, Teva recevra un paiement initial de 469 millions d'euros (500 millions de dollars) et jusqu'à 940 millions d'euros (un milliard de dollars) de paiements d'étape, en fonction de la réalisation des objectifs de développement et de commercialisation. Les deux entreprises partageront les dépenses mondiales de développement, de même que les pertes et profits nets sur les principaux marchés.

Sur les autres marchés, des accords de redevances seront mis en place. Sanofi dirigera les activités de développement applicables au programme de phase III. Teva sera responsable de la commercialisation du produit en Europe, en Israël et dans certains autres pays. Sanofi dirigera les activités de commercialisation aux États-Unis, au Japon, dans d'autres pays d'Asie et dans le reste du monde. La transaction proposée prendra effet lorsque les conditions de clôture habituelles auront été satisfaites. Les premiers résultats du programme devraient être disponibles en 2024.

Les maladies inflammatoires de l'intestin (ou MII) regroupent la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse et se caractérisent par une inflammation chronique de la paroi d'une partie du tube digestif. Cette inflammation prolongée est responsable de lésions tissulaires dans l'intestin et de symptômes comme des diarrhées persistantes, des saignements rectaux, des douleurs abdominales, de la fatigue et une perte de poids. Selon les estimations, environ 10 millions de personnes dans le monde souffrent d'une MII.

Teva tiendra aujourd'hui, mercredi 4 octobre, une conférence investisseurs et un webinaire en direct à 8h00 ET pour discuter de cette collaboration.