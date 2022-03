Sanofi et IGM Biosciences annoncent un accord de collaboration en vue du développement de cibles en oncologie, immunologie et inflammation

(Boursier.com) — Sanofi et IGM Biosciences Inc. annoncent aujourd'hui la signature d'un accord de collaboration exclusif en vue de la création, du développement, de la fabrication et de la commercialisation d'anticorps IgM agonistes dirigés contre trois cibles en oncologie et trois cibles en immunologie/inflammation.

Les anticorps IgM modifiés représentent une nouvelle classe d'agents thérapeutiques potentiels qui combinent la multivalence d'anticorps IgM possédant 10 sites de liaison, comparativement aux anticorps IgM conventionnels qui ne possèdent que deux sites de liaison cibles.

Dr John Reed, PhD, Responsable Monde, Recherche et Développement de Sanofi, déclare : "Nous sommes impatients de collaborer avec IGM Biosciences, une entreprise pionnière du développement d'une nouvelle classe d'anticorps thérapeutiques pour le traitement du cancer et des maladies immunologiques et inflammatoires. La plateforme technologique d'IGM Biosciences représente une nouvelle approche prometteuse pour le développement d'anticorps IgM de haute avidité, qui peuvent se lier à des récepteurs de surface des cellules et les stimuler avec efficacité. Cette plateforme unique a le potentiel de surmonter les limites traditionnelles des anticorps IgM conventionnels en ce qui concerne la recherche d'agonistes de certaines catégories de récepteurs."

Fred Schwarzer, Directeur Général, IGM Biosciences commente : "Sanofi est un leader mondial du développement et de la commercialisation de médicaments innovants et nous nous félicitons de pouvoir compter sur son vaste savoir-faire et ses ressources pour élargir et intensifier le développement de notre plateforme d'anticorps IgM dans de multiples domaines thérapeutiques présentant des besoins non pourvus importants. Ce partenariat prend appui sur une collaboration de recherche déjà en place avec Sanofi et constitue une étape essentielle de la matérialisation de notre objectif : réaliser tout le potentiel de cette nouvelle classe importante d'agents thérapeutiques. Nous sommes très heureux de partager cet objectif avec Sanofi et impatients de collaborer avec ses équipes sur six projets de médicaments ayant le potentiel d'être les premiers et les meilleurs de leur catégorie."

Modalités de la collaboration

Aux termes de l'accord, IGM recevra un paiement initial de 150 millions de dollars. Sanofi s'est également déclaré intéressée par l'achat de jusqu'à 100 millions de dollars d'actions ordinaires d'IGM, sans droit de vote, dans le cadre d'une offre publique d'achat.

Pour chaque programme de collaboration en oncologie, IGM dirigera les activités de recherche et développement et prendra à sa charge les dépenses correspondantes jusqu'à l'approbation, par la FDA ou l'EMA, de la première demande de licence de produit biologique (BLA, biologics license application) d'un produit dirigé contre la cible en oncologie, en contrepartie de paiements pouvant atteindre 940 millions de dollars au titre des étapes franchies concernant le développement et l'approbation réglementaire de chaque cible. Après l'obtention de la première autorisation de mise sur le marché d'un produit dirigé contre une cible en oncologie, Sanofi prendra la direction de l'ensemble des activités de développement et de commercialisation relatives à ladite cible. Les deux entreprises se partageront à égalité les bénéfices réalisés sur certains des principaux marchés et IGM sera éligible à des redevances échelonnées sur les ventes nettes réalisées ailleurs dans le monde.

Pour chaque programme de collaboration en immunologie/inflammation, IGM dirigera les activités de recherche et développement et prendra à sa charge les dépenses correspondantes jusqu'à la fin des essais cliniques de phase I de jusqu'à deux candidats dirigés contre chaque cible en immunologie/inflammation, après quoi Sanofi prendra à sa charge l'ensemble des futures dépenses de développement et autres, en contrepartie de paiements pouvant atteindre 1.065 millions de dollars au titre de l'ensemble des étapes franchies concernant le développement, l'approbation réglementaire et les ventes de chaque cible. Après la conclusion des essais cliniques de phase I de chacune des cibles en immunologie/inflammation, Sanofi sera responsable de l'ensemble des activités de développement suivantes et des initiatives de commercialisation, ainsi que de leurs dépenses correspondantes. IGM sera éligible à des redevances échelonnées, allant de redevances à un chiffre (partie élevée de la fourchette) à des redevances à deux chiffres (partie moyenne de la fourchette), sur les ventes nettes mondiales.

La clôture de l'accord de collaboration reste soumise à l'examen des autorités antitrust et, en particulier, à l'examen prévu par la loi antitrust Hart-Scott-Rodino de 1976 des États-Unis, ainsi qu'à d'autres conditions usuelles.