Sanofi et GSK lancent un essai clinique de phase I/II de leur candidat-vaccin adjuvanté contre la COVID-19

Crédit photo © Sanofi Corporate

(Boursier.com) — Sanofi et GSK annoncent aujourd'hui le lancement d'un essai clinique de phase I/II de leur vaccin adjuvanté contre la COVID-19. Le candidat-vaccin, développé par Sanofi en partenariat avec GSK, repose sur la technologie à base de protéine recombinante que Sanofi a employée pour produire un de ces vaccins contre la grippe saisonnière et sur l'adjuvant à usage pandémique développé par GSK.

L'essai clinique de phase I/II est un essai randomisé, en double aveugle, contrôlé par placebo, ayant pour but d'évaluer les profils de sécurité, de réactogénicité (tolérance) et d'immunogénicité (réponse immunitaire) du candidat-vaccin contre la COVID-19. Au total, 440 adultes en bonne santé seront inclus dans cet essai mené dans 11 sites d'étude aux États-Unis.

Les deux entreprises comptent obtenir de premiers résultats au début du mois de décembre 2020, en vue d'un passage en phase III en décembre de la même année. Si les données sont suffisantes pour une demande de licence, une demande d'homologation devrait être présentée dans le courant du premier semestre de 2021.

Sanofi dirige le développement clinique et les procédures d'enregistrement du vaccin contre la COVID-19. Les données précliniques ont montré un profil de réactogénicité acceptable et ont montré que deux injections du vaccin recombinant adjuvanté induit la production de concentrations élevés d'anticorps neutralisants, comparables aux concentrations situées dans la fourchette supérieure observées chez des sujets humains infectés ; les données précliniques d'efficacité seront publiées d'ici à la fin de l'année. Parallèlement, Sanofi et GSK augmentent leurs capacités de production de l'antigène et de l'adjuvant pour pouvoir assurer la fabrication de jusqu'à un milliard de doses en 2021.

"Sanofi et GSK mettent leur savoir-faire en matière de recherche scientifique et leurs atouts technologiques au service de la lutte contre la pandémie mondiale de COVID-19 dans le but de développer conjointement un vaccin sûr et efficace ", a déclaré Thomas Triomphe, Vice-Président Exécutif et Responsable Monde de Sanofi Pasteur. " Le lancement de notre essai clinique est une étape importante et un pas de plus vers le développement d'un vaccin potentiel pour nous aider à vaincre la COVID-19. Nos équipes dévouées et notre partenaire continuent de travailler sans relâche pour que nous puissions obtenir de premiers résultats début décembre. L'obtention de données positives nous permettra de lancer rapidement un essai clinique pivot de phase III d'ici à la fin de l'année."

"Le passage de ce candidat-vaccin en phase de développement clinique est une étape importante des efforts engagés pour lutter contre la pandémie mondiale à laquelle nous sommes confrontés. Elle tient à la confiance que les gouvernements accordent déjà au potentiel de ce candidat-vaccin adjuvanté à base de protéine recombinante dont le développement repose sur des technologies éprouvées mises au point par nos deux entreprises et dont la fabrication pourra être assurée par deux des plus grands fabricants mondiaux de vaccins. Nous attendons avec impatience les données de cette étude qui, si elles sont positives, nous permettront de passer en phase III d'ici à la fin de l'année", a ajouté Roger Connor, Président de GSK Vaccines.

Le développement du candidat-vaccin adjuvanté contre la COVID-19 bénéficie du soutien financier et de la collaboration de la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA, Autorité pour la Recherche-Développement avancée dans le domaine biomédical), une agence qui relève du Secrétaire adjoint chargé des plans de préparation et de réaction aux situations d'urgence du ministère de la Santé et des Services sociaux du gouvernement des États-Unis.

Sanofi et GSK s'engagent à mettre ce vaccin à la disposition de tous

En juillet 2020, Sanofi et GSK ont annoncé la mise en place d'une collaboration avec le gouvernement des États-Unis pour la fourniture de jusqu'à 100 millions de doses de leur vaccin à base de protéine recombinante contre la COVID-19 afin d'atteindre l'objectif de l'opération Warp Speed du gouvernement américain de mettre à disposition aux Etats-Unis le plus rapidement possible des centaines de millions de doses de vaccins contre la COVID-19 sûrs et efficaces. Le gouvernement américain dispose par ailleurs d'une autre option pour négocier la commande de jusqu'à 500 millions de doses supplémentaires à plus long terme. Les deux entreprises ont aussi conclu un accord avec le gouvernement britannique en vue de fournir jusqu'à 60 millions de doses du vaccin à base de protéine recombinante contre la Covid-19.

Les deux partenaires prévoient également de mettre une portion significative de leur production totale 2021/2022 à la disposition de COVAX, l'axe Vaccins de l'initiative mondiale "ACT-Accelerator" (Access to COVID-19 Tools), une collaboration internationale de chefs de gouvernement et de dirigeants d'organisations internationales de santé, d'entreprises et d'organismes caritatifs pour accélérer le développement, la production et l'accès équitable à des tests de dépistage de la COVID-19, ainsi qu'à des traitements et vaccins contre cette maladie.