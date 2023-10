Sanofi entame un nouveau chapitre de sa stratégie 'Play to Win'

(Boursier.com) — Sanofi présente aujourd'hui le nouveau chapitre de sa stratégie Play to Win. Cette stratégie reste axée sur ses objectifs essentiels : le lancement de médicaments et de vaccins innovants, un déploiement agile et efficient des ressources et l'amélioration de la productivité de la 'R&D'.

À cette fin, Sanofi annonce son intention d'augmenter ses investissements en 'R&D' pour exploiter pleinement le potentiel de son pipeline, stimuler la croissance à long terme et améliorer la valeur actionnariale. L'entreprise annonce également son intention de séparer son activité Santé Grand Public, ce qui permettra d'adapter encore davantage la gestion et l'allocation des ressources aux besoins de l'activité biopharmaceutique. Dans l'activité biopharmaceutique, des opportunités de création de valeur et des leviers opérationnels à plus long terme ont été identifiés pour soutenir l'accélération des investissements en 'R&D'.

Sanofi réitère ses objectifs financiers 2023 et donne des perspectives préliminaires pour 2024 et 2025 qui reflètent ce nouveau chapitre de sa stratégie.

Paul Hudson, Directeur Général de Sanofi, a déclaré : "Nous avons réalisé des progrès majeurs dans le cadre de notre stratégie Play to Win avec le lancement de produits innovants et le développement d'un portefeuille de 'R&D' de premier plan en immunologie, comme en témoigne notre récente série de résultats positifs en R&D. Dans ce nouveau chapitre de notre stratégie, nous renforçons nos investissements en 'R&D' et franchissons des étapes pour devenir un 'pure player' biopharmaceutique, tout en optimisant encore davantage notre structure de coûts. Cela nous permettra d'accélérer l'innovation et de développer nos moteurs de croissance, tout en garantissant une rentabilité à long terme et en renforçant la création de valeur actionnariale. Nous sommes enthousiastes à l'idée de consolider les succès de notre stratégie et sommes confiants dans la valeur de long terme que nos investissements généreront pour toutes les parties prenantes de Sanofi."

Accomplissements de la stratégie Play to Win depuis 2019

La stratégie pluriannuelle Play to Win de Sanofi est axée sur la croissance, l'innovation et l'efficacité. Elle place Sanofi en position de succès à long terme et a permis des avancées significatives depuis 2019, notamment :

La réalisation de 13 trimestres consécutifs de croissance.

La réussite du développement commercial de Dupixent pour qu'il figure parmi les premiers médicaments au monde, avec des ventes annualisées au T3 2023 proches de 11 milliards d'euros.

Le développement d'une activité Vaccins à forte croissance, qui a enregistré une hausse des ventes dans le haut de la fourchette à un chiffre depuis 2018, et dont au moins cinq nouveaux programmes devraient entrer en phase 3 d'ici 2025.

La réussite du lancement de six nouvelles entités moléculaires au cours des deux dernières années (Xenpozyme, Nexviazyme, Enjaymo, ALTUVIIIO, TZIELD et Beyfortus).

Le développement d'un pipeline de pointe dans le domaine de l'immunologie et de la neuro-inflammation, avec actuellement sept produits en phase intermédiaire ou avancée de développement, chacun ayant un potentiel de ventes d'au moins 2 à 5 milliards d'euros en rythme de croisière (itepekimab, tolebrutinib, amlitelimab, frexalimab, rilzabrutinib, SAR443765-IL13/TSLP, SAR441566-TNFi oral).

L'exécution d'un plan d'économies de coûts de 2,7 milliards d'euros, pour réinvestir dans les moteurs de croissance de l'entreprise.

La réalisation de plus de 25 opérations de business development et acquisitions créatrices de valeur pour renforcer le portefeuille de Sanofi.

La rationalisation du portefeuille de produits de l'activité Santé Grand Public, pour se concentrer sur ses marques prioritaires.

L'amélioration significative du résultat opérationnel des activités et du flux de trésorerie disponible.

Augmentation des investissements pour renforcer le portefeuille de R&D

La mission stratégique de Sanofi est de transformer la pratique de la médecine grâce à des avancées scientifiques majeures qui améliorent la vie des gens. À cette fin, l'entreprise accélère ses investissements en 'R&D' afin de proposer des innovations à forte valeur ajoutée.

Ces investissements supplémentaires renforceront et soutiendront la trajectoire de croissance et de rentabilité à long terme de l'entreprise, et alimenteront des projets actuels ou nouveaux en développement clinique.

Comme déjà annoncé, Sanofi organisera une Journée Investisseurs.euses dédiée à la 'R&D' à New York le 7 décembre 2023, au cours de laquelle elle partagera plus d'informations sur son pipeline et ses nouvelles pistes de croissance. Cette journée comprendra des présentations du nouveau Responsable Monde de la 'R&D' de Sanofi, Houman Ashrafian, ainsi que des membres clés des équipes 'R&D'.