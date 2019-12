Sanofi engage un nouveau cycle de développement

Crédit photo © Sanofi

(Boursier.com) — Le Directeur Général de Sanofi, Paul Hudson, va dévoiler sa stratégie pour dynamiser l'innovation et la croissance de l'entreprise. En effet, Sanofi réunit aujourd'hui les représentants de la communauté financière à l'occasion de son Capital Markets Day afin de présenter sa nouvelle stratégie avec 4 grandes priorités qui permettront de dynamiser la croissance et le potentiel d'innovation de la société.

Sanofi évoquera à cette occasion l'organisation qui permettra de soutenir cette nouvelle stratégie.

Les 4 grandes priorités stratégiques de l'entreprise sont : recentrer le portefeuille, accélérer l'innovation scientifique, accroître l'efficacité opérationnelle et repenser les manières de travailler.

Notre nouvelle stratégie donne à Sanofi les moyens d'accomplir des avancées majeures qui répondront aux besoins essentiels des patients, grâce à nos médicaments les plus prometteurs. Nous allons appuyer nos efforts sur une recherche scientifique de premier plan, des priorités clairement définies et surtout, une volonté de résultats , a déclaré Paul Hudson. Sanofi s'est illustré en transformant la pratique de la médecine dans le traitement du diabète et des maladies cardiovasculaires. Aujourd'hui, nous nous engageons dans un nouveau cycle avec le développement de solutions innovantes qui ont le potentiel de changer la vie des patients. Je suis convaincu que nous serons bien placés pour délivrer de la croissance et créer de la valeur pour nos actionnaires sur le long terme, en faisant de nos innovations des médicaments aptes à transformer la vie des patients .

Sanofi se concentre sur la croissance avec Dupixent (dupilumab) et les vaccins. Sanofi a par ailleurs identifié 6 médicaments prioritaires ayant le potentiel de transformer la vie des patients.

Les leviers additionnels de croissance de Sanofi incluent des traitements dans les domaines de l'oncologie, de l'hématologie, des maladies rares et de la neurologie ainsi qu'une forte présence sur le marché chinois.

Sanofi va accélérer l'innovation en développant 6 médicaments qui ont le potentiel de changer la donne thérapeutique dans des domaines où les besoins thérapeutiques non pourvus sont importants. Ces traitements expérimentaux sont par ordre chronologique de leur soumission prévue aux organismes de réglementation :

- Fitusiran, un agent thérapeutique ARNi expérimental en développement pour le traitement des hémophilies A et B, avec ou sans inhibiteurs

- BIVV001, un facteur VIII conçu pour prolonger la protection contre les saignements chez les patients atteints d'hémophilie A.

- Venglustat, un médicament expérimental par voie orale en développement pour le traitement de plusieurs maladies rares appartenant à la catégorie des maladies de surcharge lysosomale (maladies de Gaucher de type 3, de Fabry, de Tay-Sachs, etc.), ainsi que de maladies plus courantes, comme la polykystose rénale autosomique dominante et certains sous-types de la maladie de Parkinson.

- SERD ('859), un dérégulateur sélectif des récepteurs des oestrogènes qui pourrait devenir le nouveau traitement de référence du cancer du sein hormonodépendant.

- Nirsevimab : un vaccin préventif contre le virus syncytial respiratoire, potentiellement économique et efficace, initialement développé pour les nourrissons.

- BTKi ('168) : un médicament oral pour le traitement de la sclérose en plaques.

Sanofi a également annoncé son intention d'acquérir Synthorx, Inc. afin de renforcer son portefeuille dans les domaines de l'immuno-oncologie, avec à la fois une plateforme technologique exclusive qui présente des synergies avec les plateformes thérapeutiques de Sanofi et un candidat-médicament principal en immuno-oncologie (THOR-707) à l'étude sur plusieurs types de tumeurs solides, en monothérapie ou en combinaison avec des inhibiteurs de checkpoint immunitaire et de futurs agents d'immunothérapie.

Sanofi prévoit d'organiser en 2020 un "R&D Day", afin de faire un point détaillé sur le portefeuille de candidats-médicaments ainsi que sur la stratégie et plus précisément la productivité de sa R&D.

2 MdsE d'économies

Sanofi anticipe une progression de sa marge opérationnelle des activités, qui devrait atteindre 30% d'ici à 2022 et dépasser 32% en 2025.

L'entreprise annonce également le déploiement de plusieurs initiatives de rationalisation de ses dépenses, qui devraient générer des économies de 2 milliards d'euros d'ici à 2022. Ces économies lui permettront d'investir dans ses principaux leviers de croissance, d'accélérer le développement de ses projets prioritaires, et de dégager une marge opérationnelle des activités plus élevée.

Ces économies seront principalement réalisées en limitant les dépenses relatives aux activités dans lesquelles l'entreprise a décidé de se désengager, par des initiatives de dépenses raisonnées (Achats) et par l'amélioration de l'excellence opérationnelle de l'outil de production et de l'efficience de l'organisation.

Arrêt de la recherche sur le diabète

S'agissant du désengagement de certaines activités, Sanofi annonce l'arrêt des activités de recherche dans le diabète et les maladies cardiovasculaires et renonce au lancement de l'efpéglénatide.

L'entreprise entend également optimiser son modèle commercial pour les maladies cardiovasculaires et la polyarthrite rhumatoïde et, en particulier, procéder au réajustement des ressources dédiées à Praluent (alirocumab) et Kevzara (sarilumab).

Nouvelles manières de travailler

L'entreprise sera structurée en 3 grandes entités commerciales globales pour soutenir la stratégie de l'entreprise :

- Médecine de spécialités (immunologie, maladies rares, maladies hématologiques rares, neurologie et oncologie),

- Vaccins et Médecine Générale (diabète, cardiovasculaire et produits établis).

- Santé Grand Public deviendra une entité commerciale autonome, dotée de fonctions de Fabrication et R&D intégrées.

Allocation ciblée du capital

Sanofi se donne pour objectif d'augmenter d'environ 50% son 'Cash-Flow' libre d'ici à 2022, comparativement à une base ajustée de 4,1 MdsE en 2018.

La politique d'allocation du capital de Sanofi restera ciblée et disciplinée. Les liquidités dégagées par ses 3 principales entités commerciales, ainsi que par l'entité autonome Santé Grand Public, seront réparties comme suit, par ordre de priorité : Investissements dans la croissance organique ; Opérations de Business Development et de fusions et acquisitions ; Augmentation du dividende ; Opérations de rachat d'actions visant à éviter la dilution.

Par ailleurs, Sanofi a la possibilité de générer des flux de trésorerie supplémentaires par la cession de certains actifs, en rationnalisant en particulier les Produits Etablis et en monétisant sa participation dans le capital de Regeneron, après la période d'incessibilité prévue aux termes de l'accord avec Regeneron.