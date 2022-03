Sanofi : encore des ajustements

(Boursier.com) — Sanofi revient sur les 93 euros ce vendredi, alors que le groupe va arrêter ses dépenses non essentielles en Russie... "Nous nous opposons à la guerre russe en Ukraine et soutenons pleinement la position de la communauté internationale. Nous avons arrêté les nouvelles dépenses non liées à l'approvisionnement de nos médicaments et vaccins essentiels et qui changent la vie en Russie, ainsi qu'en Biélorussie", a précisé hier soir le laboratoire français sur le réseau social média Twitter. Cela inclut toutes les dépenses publicitaires et promotionnelles et l'arrêt de tout nouveau recrutement de patients pour les essais cliniques en cours, "même si nous continuerons à traiter les patients déjà inscrits"..."Un arrêt complet de nos activités priverait les gens des médicaments et vaccins essentiels et qui changent la vie dont ils ont besoin et ajouterait à la souffrance. Cela irait à l'encontre de notre objectif. Nous resterons concentrés sur les patients, comme nous l'avons toujours fait", ajoute le groupe.

Parmi les derniers avis de brokers, la Deutsche Bank a revalorisé le dossier de 80 à 85 euros, tout en restant à 'vendre'. Le Crédit Suisse a de son côté réhaussé le curseur de 96 à 105 euros en restant à 'surperformer'...