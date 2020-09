Sanofi : en tête du CAC40

(Boursier.com) — Pénalisé hier par la décision de Donald Trump de signer un décret visant à faire baisser le prix de vente de certains médicaments aux Etats-Unis, Sanofi rebondit de plus de 2% à 89 euros ce mardi. Une hausse qui permet au titre de revenir quasiment à l'équilibre depuis le début de l'année. Jefferies a réitéré son conseil 'achat' sur la valeur et son objectif de 110 euros. Le marché est largement positif sur le dossier puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 22 analystes sont à l''achat', 7 à 'conserver' et aucun à 'vendre'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 104,81 euros.