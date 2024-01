Sanofi : en piste demain

(Boursier.com) — Sanofi fait partie des nombreuses sociétés qui dévoileront leurs derniers résultats jeudi. Les analystes s'attendent à ce que le géant pharmaceutique publie, au titre de son quatrième trimestre, un chiffre d'affaires de 11,17 milliards d'euros avec une marge brute de 73,6%. Le profit net ajusté est attendu à 2,15 MdsE (consensus 'Bloomberg').

Barclays estime que les résultats du 4ème trimestre de Sanofi seront un peu "instables" compte tenu de l'expiration du brevet de son médicament vieillissant contre la sclérose en plaques Aubagio dans l'Union européenne, ainsi que des 400 ME de revenus ponctuels liés au Covid. Les performances devraient néanmoins être solides pour Dupixent, Altuviiio et notamment Beyfortus, où la demande a dépassé l'offre aux États-Unis. JP Morgan s'attend à ce que le groupe maintienne les prévisions préliminaires fournies lors des résultats du troisième trimestre. Néanmoins, les défis liés aux changes pourraient entraîner une réduction d'environ 3% des estimations du consensus pour 2024, compensant potentiellement toute positivité autour de la performance de Beyfortus.

Fin octobre, la société avait confirmé prévoir une augmentation autour de 5% de son BNPA des activités en 2023, hors effets de change. Ce dernier devrait néanmoins diminuer entre 1 et 4% en 2024 compte tenu d'un taux d'imposition attendu plus élevé et de l'augmentation des dépenses de recherche et développement, avant de fortement rebondir de 2025...