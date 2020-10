Sanofi : Dupixent (dupilumab) réduit de manière significative les crises d'asthme sévères chez les enfants

Crédit photo © Sanofi Corporate

(Boursier.com) — Un essai pivot de phase III consacré à Dupixent (dupilumab) a atteint ses critères d'évaluation primaire et secondaire chez des enfants âgés de 6 à 11 ans souffrant d'asthme modéré à sévère. Dans une large population de patients atteints d'asthme porteur d'une signature inflammatoire de type 2, défini par des taux élevés d'éosinophiles ou une fraction de monoxyde d'azote expiré (FeNO) élevée, en particulier avec un phénotype éosinophilique, Dupixent en association avec un traitement standard a significativement réduit le nombre de crises d'asthme (exacerbations) et amélioré la fonction respiratoire dès la deuxième semaine suivant l'administration de première dose, comparativement au traitement standard seul. Plus de 90% des enfants participant à l'essai présentaient au moins une affection inflammatoire de type 2 concomitante, notamment une dermatite atopique et une oesophagite éosinophile.

Les données de sécurité de l'essai clinique ont été globalement cohérentes avec celles du profil de sécurité connu de Dupixent chez les patients de 12 ans et plus souffrant d'asthme modéré à sévère.

"Les enfants souffrant d'asthme modéré à sévère non contrôlé ont souvent des difficultés à respirer, en grande partie à cause d'une détérioration de leur fonction respiratoire, ce qui peut avoir de graves répercussions sur leur qualité de vie. Non seulement ces difficultés les gênent dans les gestes de la vie quotidienne, mais elles exercent aussi une lourde charge émotionnelle sur eux et leur famille", a précisé le docteur John Reed, Ph.D., Responsable Monde de la Recherche et Développement de Sanofi. "Dupixent est le seul médicament biologique ayant permis d'observer une amélioration de la fonction respiratoire des enfants dans le cadre d'un essai pivot - un résultat globalement cohérent avec celui obtenu dans les essais ayant inclus des adolescents et des adultes. Ces données positives sont particulièrement encourageantes pour les plus jeunes enfants qui ont des difficultés à gérer leur asthme non contrôlé."

Malgré un traitement standard, notamment par corticoïdes inhalés, les enfants souffrant d'asthme modéré à sévère non contrôlé continuent de présenter des symptômes, comme de la toux, une respiration sifflante et des difficultés respiratoires, et risquent de faire des crises d'asthme. Ces symptômes conduisent souvent à des hospitalisations fréquentes et des consultations aux urgences, et nécessitent un traitement systémique par corticoïdes pouvant comporter des risques significatifs en cas d'utilisation au long cours. L'asthme non contrôlé peut contraindre les enfants à manquer l'école, nuire à leur niveau d'activité physique et leur causer des difficultés dans leur vie quotidienne, comme monter les escaliers et pratiquer un sport. Environ 75.000 enfants de 6 à 11 ans sont atteints d'asthme modéré à sévère non contrôlé aux États-Unis ; ils seraient des dizaines de milliers dans le monde.

"Chez les enfants, l'asthme modéré à sévère représente un fardeau à la fois lourd et imprévisible. Même avec des traitements optimaux, en particulier par corticoïdes inhalés, ils présentent chaque année de multiples crises d'asthme pouvant nécessiter une hospitalisation", a indiqué le docteur George D. Yancopoulos, Ph.D., Président et Directeur scientifique de Regeneron. "Ces résultats impressionnants de phase III, obtenus chez des enfants souffrant d'asthme, montrent que Dupixent a significativement réduit leur nombre annuel de crises d'asthme sévères et amélioré leur fonction respiratoire de manière cohérente chez l'ensemble des patients porteurs de marqueurs d'une inflammation de type 2."