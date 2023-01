Sanofi : Dupixent (dupilumab), premier et seul médicament ciblé approuvé par la CE pour le traitement de l'oesophagite à éosinophiles

(Boursier.com) — La Commission européenne a étendu l'autorisation de mise sur le marché de Dupixent (dupilumab) dans l'Union européenne au traitement de l'oesophagite à éosinophiles de l'adulte et de l'adolescent à partir de 12 ans, pesant au moins 40 kg, qui sont inadéquatement contrôlés par des médicaments conventionnels ou y sont intolérants ou auxquels ces médicaments sont déconseillés.

L'oesophagite à éosinophiles est une maladie inflammatoire chronique évolutive qui altère l'oesophage et son fonctionnement. Avec cette approbation, Dupixent est le premier et le seul médicament ciblé indiqué expressément pour le traitement de l'oesophagite à éosinophiles en Europe et aux États-Unis.

Dr Naimish Patel, Responsable Monde, Développement, Immunologie et Inflammation,?de Sanofi a souligné : "L'impact de l'oesophagite à éosinophiles sur la qualité de vie ne saurait être sous-estimé - la sténose et la fibrose de l'oesophage peuvent transformer le simple fait de manger en expérience douloureuse et angoissante et causer des étouffements et des impactions alimentaires. Avec l'approbation de Dupixent dans cette nouvelle indication dans l'UE, les adultes et les adolescents qui présentent les symptômes chroniques et souvent invalidants de l'oesophagite à éosinophiles ont désormais accès au premier et au seul médicament ciblé ayant donné la preuve clinique qu'il réduit l'inflammation et la détérioration de l'oesophage, en plus d'améliorer la déglutition, de diminuer les douleurs et d'améliorer la qualité de vie en lien avec la santé. "

Dr George D. Yancopoulos, Ph.D, Président et Directeur scientifique de Regeneron a commenté : "Cette nouvelle approbation établit Dupixent comme le seul médicament ciblé indiqué expressément pour le traitement de l'oesophagite à éosinophiles dans l'Union européenne. Dupixent est également le seul médicament biologique ayant montré, dans le cadre d'essais pivots, qu'il permet d'obtenir une rémission histologique de la maladie, de réduire les difficultés à avaler et d'améliorer la qualité de vie en lien avec la santé - ce qui est essentiel pour alléger le fardeau clinique de cette maladie invalidante. Depuis sa première approbation, Dupixent a redéfini le traitement de certaines maladies chroniques portant une signature inflammatoire de type 2 et il est désormais indiqué pour le traitement de cinq maladies dans l'Union européenne. Nous sommes déterminés à poursuivre l'étude de son potentiel pour le traitement d'autres maladies dans lesquelles les interleukines 4 et 13 pourraient jouer un rôle clé."

La décision de la CE prend appui sur les données d'un essai de phase III de 52 semaines en trois parties (partie A, B et C). La Partie A et la Partie B ont porté sur Dupixent 300 mg une fois par semaine (Partie A n=42 ; Partie B n=80) comparativement à un placebo (Partie A n=39 ; Partie B n=79) pendant 24 semaines. La Partie C (n=188) a consisté à observer les patients des Parties A et B, tous traités par Dupixent pendant une durée supplémentaire de 28 semaines, soit parce qu'ils ont poursuivi leur traitement par ce médicament, soit parce qu'ils avaient été passés sous Dupixent.