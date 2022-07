Sanofi : Dupixent atteint le critère d'évaluation primaire dans le traitement de l'oesophagite à éosinophiles des enfants de moins de 12 ans

(Boursier.com) — L 'essai de phase III cherchant à évaluer l'utilisation expérimentale de Dupixent (dupilumab) chez l'enfant âgé de 1 à 11 ans souffrant d'oesophagite à éosinophiles a atteint son critère d'évaluation primaire, qui correspondait à une rémission histologique de la maladie à 16 semaines, tant chez les patients ayant reçu la dose la plus élevée que la dose la plus faible. Le schéma posologique était fonction du poids des patients. Il n'existe aucun traitement approuvé pour les enfants de moins de 12 ans souffrant d'oesophagite à éosinophiles.

L'oesophagite à éosinophiles est une maladie inflammatoire chronique qui altère l'oesophage et son fonctionnement. Les résultats de Dupixent vus chez l'adulte et l'enfant atteints d'oesophagite à éosinophiles montre que les interleukines 4 et 13 (IL-3 et IL-14) sont les principaux facteurs de l'inflammation de type 2 qui sous-tend cette maladie.

En mai 2022, la Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé Dupixent 300 mg une fois par semaine pour le traitement de l'oesophagite à éosinophiles des patients pesant au moins 40 kg et âgés d'au moins 12 ans, après lui avoir accordé un examen prioritaire.

L'essai se poursuit par une période de traitement actif de 36 semaines dans le but d'évaluer les résultats à long terme.