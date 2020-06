Sanofi : Dupixent approuvé en Chine

(Boursier.com) — L'Agence nationale des médicaments (National Medical Products Administration, NMPA) de Chine a approuvé Dupixent (dupilumab) - de Sanofi et Regeneron - pour le traitement de la dermatite atopique modérée à sévère de l'adulte non contrôlé par des traitements topiques soumis à prescription médicale ou auquel ces traitements sont déconseillés. La NMPA a identifié Dupixent comme un médicament étranger dont la Chine a un besoin urgent en pratique clinique, ce qui a permis d'accélérer sa procédure.

La dermatite atopique est une maladie inflammatoire chronique qui se manifeste le plus souvent sous la forme d'éruptions cutanées. La dermatite atopique modérée à sévère se caractérise par des éruptions cutanées qui peuvent couvrir toute la surface du corps et s'accompagner de démangeaisons intenses et persistantes, d'une peau sèche, craquelée, rouge ou foncée et couverte de croûtes qui finissent par suinter. Les démangeaisons constituent le symptôme le plus pénible pour les patients et peuvent être très invalidantes. La dermatite atopique inadéquatement contrôlée peut avoir de lourdes répercussions physiques, émotionnelles et psychosociales et provoquer des troubles du sommeil, de l'anxiété et un sentiment d'isolement.

Cette approbation est fondée sur les données positives du programme d'essais cliniques international LIBERTY AD qui a inclus près de 3.000 patients atteints de dermatite atopique modérée à sévère inadéquatement contrôlée. Les essais de ce programme ont évalué Dupixent (en monothérapie ou en association avec des corticoïdes topiques) à l'aune de différents critères de sécurité et d'efficacité, comme la cicatrisation de la peau, la sévérité globale de la maladie et l'intensité du prurit. Les données d'un essai de phase 3 en cours en Chine sur des adultes atteints de dermatite atopique modérée à sévère seront partagées avec la NMPA dans la seconde moitié de 2020, une fois l'essai terminé.