Sanofi : Dupixent a permis de réduire significativement les exacerbations de BPCO dans le cadre d'un second essai positif de phase III

(Boursier.com) — Le second essai de phase III consacré à Dupixent (dupilumab) pour le traitement expérimental de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), NOTUS, a montré que Dupixent permet de diminuer significativement (34%) les exacerbations de la maladie, ce qui confirme ce faisant les résultats positifs déjà publiés d'un premier essai déterminant de phase III, BOREAS.

L'essai NOTUS a également confirmé que le traitement par Dupixent a permis d'obtenir des améliorations rapides et significatives de la fonction respiratoire à la semaine 12 et que celles-ci se sont maintenues jusqu'à la semaine 52.

L'essai NOTUS avait pour but d'évaluer l'utilisation expérimentale de Dupixent, comparativement à un placebo, chez des adultes sous trithérapie de référence maximale pour une BPCO non contrôlée avec inflammation de type 2. Ces résultats proviennent d'une analyse intermédiaire et compte tenu de l'efficacité positive remarquable observée pour le critère d'évaluation primaire, ils seront considérés comme l'analyse primaire des données de l'essai.

Sanofi et Regeneron prévoient de soumettre les données de cet essai clinique réplique, accompagnées des résultats positifs de l'essai de phase III BOREAS, à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis d'ici à la fin de l'année.

Dr Naimish Patel, Responsable Monde, Développement, Immunologie et Inflammation, chez Sanofi commente : "Pour la première et unique fois dans le traitement de la BPCO, un médicament biologique expérimental a permis d'obtenir une diminution importante et cliniquement significative des exacerbations de la maladie dans le cadre de deux essais de phase III. Nous sommes très heureux d'être potentiellement en mesure de proposer Dupixent plus rapidement aux patients qui en ont besoin, d'autant plus qu'aucun progrès n'a été enregistré dans ce domaine thérapeutique depuis plus de dix ans. Ces données confirment ce que nous pensions : Dupixent a bel et bien le potentiel de transformer le traitement de la BPCO modérée à sévère. De plus, compte tenu des importants besoins médicaux non satisfaits que présentent les patients atteints de BPCO non contrôlée, nous n'avons pas l'intention de nous en tenir qu'à Dupixent. Notre deuxième programme dans la BPCO, l'itepekimab, se poursuit et ses données sont attendues en 2025. Si elles sont positives, Dupixent et l'itepekimab pourraient intervenir dans le traitement de près de 80 % des personnes qui présentent une BPCO modérée à sévère avec exacerbations récurrentes."

Plus tôt cette année, les résultats positifs de l'essai BOREAS ont incité la FDA à accorder le statut de "Médicament innovant" (Breakthrough Therapy) à Dupixent pour le traitement d'entretien supplémentaire de la BPCO non contrôlée de l'adulte avec antécédents d'exacerbations et phénotype éosinophilique.