Sanofi : du nouveau pour Dupixent (dupilumab)

(Boursier.com) — L 'essai pivot de phase III cherchant à évaluer Dupixent(R) (dupilumab) chez des adultes porteurs d'un prurigo nodulaire non contrôlé, une maladie inflammatoire de la peau de type 2 chronique causant d'intenses démangeaisons et des lésions cutanées, a atteint son critère d'évaluation primaire et l'ensemble de ses principaux critères secondaires et démontré, dans ce cadre d'investigation, que Dupixent permet de réduire significativement les démangeaisons et les lésions cutanées comparativement à un placebo. Le retentissement du prurigo nodulaire non contrôlé sur la qualité de vie est l'un des plus importants parmi les maladies les maladies dermatologiques inflammatoires, du fait des démangeaisons intenses et chroniques qu'il provoque.

"Le fait que, chez les patients inclus dans cet essai, nous ayons observé une réduction significative des démangeaisons et des lésions cutanées est très encourageant, d'autant plus qu'avant leur inclusion, presque tous les patients présentaient un prurit sévère et que 40% d'entre eux comptaient 100 nodules ou plus sur leur corps", a précisé le docteur John Reed, Ph.D., Responsable Monde de la Recherche et Développement de Sanofi. "Ces données approfondissent nos connaissances sur le rôle que peut jouer un médicament ciblant les interleukines 4 et 13 pour le traitement des maladies dermatologiques causant d'intenses démangeaisons. Nous sommes déterminés à poursuivre le solide programme clinique que nous consacrons à Dupixent pour transformer les connaissances scientifiques sur plusieurs maladies portant une signature inflammatoire de type 2 et sommes également impatients de présenter les résultats complets de cet essai à l'occasion d'un prochain congrès médical."

Le prurigo nodulaire cause des démangeaisons intenses et persistantes et se caractérise par d'épaisses lésions nodulaires pouvant couvrir toute la surface du corps. Souvent douloureux, il provoque des sensations de brûlure, de piqûre et de picotement sur la peau. Les signes et symptômes invalidants de cette maladie peuvent avoir un retentissement important sur la qualité de vie en lien avec la santé, en particulier sur la santé mentale, les activités de la vie quotidienne et la vie sociale. Aucun médicament à usage systémique n'est encore approuvé pour le prurigo nodulaire, qui est le plus souvent traité au moyen de corticoïdes très puissants dont l'usage au long cours s'accompagne de risques significatifs pour la santé.