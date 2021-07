Sanofi : du nouveau pour Dupixent (dupilumab)

(Boursier.com) — Un essai pivot de phase III évaluant Dupixent (dupilumab) chez des patients souffrant d'urticaire chronique spontanée (UCS) modérée à sévère, une maladie inflammatoire de la peau, a atteint ses critères d'évaluation principaux et l'ensemble de ses critères secondaires clés à 24 semaines.

L'ajout de Dupixent à un traitement par antihistaminiques a permis d'obtenir une réduction significative des démangeaisons et de l'urticaire chez les patients n'ayant jamais reçu de médicament biologique, comparativement à ceux traités par antihistaminiques seulement (groupe placebo) dans le cadre de l'étude A (première de deux études) du programme clinique LIBERTY CUPID.

"Il s'agit du premier essai de phase III ayant démontré qu'en ciblant l'IL-4 et l'IL-13, Dupixent peut remédier aux symptômes invalidants de l'urticaire chronique spontanée, comme les démangeaisons persistantes et l'urticaire, lorsque les antihistaminiques ne permettent pas d'y parvenir à eux seuls", a précisé le docteur George D. Yancopoulos, Ph.D., Président et Directeur scientifique de Regeneron. "Ces données renforcent le corpus de preuves sur le rôle que peut jouer Dupixent dans la prise en charge d'un large éventail de maladies dermatologiques, respiratoires et gastro-intestinales. Nous sommes impatients de publier, d'ici le début de 2022, les résultats d'un deuxième essai mené chez des patients dont l'urticaire chronique spontanée est restée non contrôlée avec un autre médicament biologique, ainsi que les résultats d'autres essais portant sur d'autres maladies dermatologiques."