Sanofi : du nouveau concernant Sarclisa (isatuximab) plus KRd

(Boursier.com) — L 'essai de phase III consacré au Sarclisa (isatuximab) combiné à l'association carfilzomib-lénalidomide-dexaméthasone (KRd) a permis d'observer une amélioration statistiquement significative du taux de négativité de la maladie résiduelle minimale (MRD), comparativement à l'association KRd seule, après consolidation par greffe autologue de cellules souches chez des patients éligibles à une greffe auxquels un myélome multiple vient d'être diagnostiqué.

Ces résultats, tirés de l'essai IsKia mené par le Réseau européen du myélome (EMN, European Myeloma Network), ont été présentés lors d'une séance plénière (no 4) du Congrès annuel de l'American Society of Hematology (ASH) par Francesca Gay, Professeur agrégé, Département universitaire d'hématologie, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, Université de Turin et Département de biotechnologie moléculaire et des sciences de la santé - membre du Conseil d'administration du Young EMN.

La maladie résiduelle minimale négative est définie par l'absence de cellules du myélome dans la moelle osseuse après traitement, mesurée au moyen de techniques diagnostiques affichant une sensibilité d'au moins 1 cellule sur 100.000. Dans le cadre de cet essai, la négativité de la MRD a été détectée aux seuils de sensibilité de 10-5 (absence de cellules cancéreuses parmi 100.000 cellules de moelle osseuse) et de 10-6 (absence de cellules cancéreuses parmi 1.000.000 de cellules de moelle osseuse).

Selon l'analyse en intention de traiter (ITT), le critère d'évaluation primaire, soit le taux de négativité de la maladie résiduelle minimale mesuré par séquençage de nouvelle génération avec un seuil de sensibilité de 10-5, après consolidation, chez les patients traités par Sarclisa combiné à l'association KRd (n=151), s'est établi à 77%, contre 67% pour ceux traités par KRd seulement (n=151) (odds ratio [OR] 1,67 ; p=0,049).

Les taux respectifs de négativité de la MRD mesurée à un seuil de sensibilité de 10-6 se sont établis à 67%, contre 48% (OR 1,93 ; p=0,006). Le bénéfice en termes de MRD négative, aux seuils de 10-5 et de 10-6, a été retenu dans tous les sous-groupes analysés, avec un bénéfice similaire parmi les patients à risque standard et à haut risque.

Une différence statistiquement significative a été observée dans les taux de MRD négative après induction par Sarclisa en association avec KRd, comparativement au protocole KRd seulement.

Les profils de sécurité et de tolérance de Sarclisa observés dans le cadre de l'essai ont été conformes au profil de sécurité observé dans le cadre des autres essais cliniques consacrés au Sarclisa et aucun nouveau signal de sécurité n'a été détecté. Les taux d'événements indésirables hématologiques de grade 3 ou plus se sont établis respectivement à 40%, contre 30%, et les taux d'événements indésirables non hématologiques à 41%, contre 37% pour Sarclisa combiné à l'association KRd, comparativement à l'association KRd seulement. Les taux d'arrêt de traitement dus aux événements indésirables ont été comparables dans les deux groupes de l'étude (respectivement 7% et 5%). Trois décès liés au traitement ont été recensés dans le groupe Sarclisa en association avec KRd, contre un décès dans le groupe KRd.