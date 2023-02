Sanofi : du changement à la tête de la "R&D"

(Boursier.com) — Sanofi a annoncé que le Dr John Reed, Responsable Monde Recherche et Développement, allait quitter le groupe pour poursuivre une opportunité externe. Le groupe remercie le Dr Reed pour son leadership au cours de ces dernières années. Depuis qu'il a rejoint Sanofi en 2018, le Dr Reed a posé les bases de la transformation de la R&D de l'entreprise. Il a contribué à remodeler les procédés de découverte et de développement de thérapies chez Sanofi, en concentrant les efforts sur les médicaments premiers et meilleurs de leur classe thérapeutique, qui ont le potentiel de transformer la pratique de la médecine et d'améliorer la vie des personnes atteintes de maladies graves. Le Dr Reed a par ailleurs géré l'intégration et le développement de nouvelles plateformes technologiques et de partenariats, et contribué à l'accroissement de la productivité de l'organisation R&D.

En 2023, Sanofi lancera deux médicaments premiers ou meilleurs de leur classe thérapeutique qui répondront à des besoins importants dans les domaines de l'hémophilie et du virus respiratoire syncytial, responsable de la bronchiolite, rappelle le groupe. Sanofi anticipe au cours des 15 prochains mois 27 publications scientifiques et deux publications de résultats d'essais pivots dans la sclérose en plaques et la bronchopneumopathie chronique obstructive. Sanofi a entamé le processus de recherche interne et externe pour la succession du Dr John Reed, et le Dr Dietmar Berger a accepté d'assurer l'intérim de la direction de l'organisation R&D. Le Dr Berger est Responsable Monde Développement et Chief Medical Officer depuis qu'il a rejoint Sanofi en 2019, après une longue carrière dans diverses sociétés pharmaceutiques, notamment Genentech, Bayer et Amgen.