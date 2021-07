Sanofi devient partenaire Premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024

Crédit photo © Sanofi Corporate

(Boursier.com) — Tony Estanguet, Président de Paris 2024, Paul Hudson, Directeur Général de Sanofi, et Serge Weinberg, Président du Conseil d'Administration de Sanofi, se félicitent de ce partenariat qui mobilise un grand leader pharmaceutique mondial au service du plus grand événement sportif de la planète. Paris sera la deuxième ville à accueillir une troisième fois les Jeux Olympiques d'été, 100 ans après les Jeux de 1924.

Pour Sanofi, dont le siège social est situé à Paris, cet engagement envers Paris 2024 est une occasion unique d'associer ses 100.000 collaborateurs à l'un des plus grands événements sportifs au monde.

En soutenant les Jeux Olympiques et Paralympiques, Sanofi confirme sa stratégie d'impact sociétal et affirme son attachement aux valeurs d'inclusion, de diversité et d'ouverture au monde mais aussi son ambition environnementale. Le groupe salue la volonté de Paris 2024 de vouloir rendre les Jeux encore plus ouverts au public, plus durables et souhaite vivement contribuer à mettre en lumière les bienfaits de l'activité physique sur la santé.

"Sanofi, entreprise française avec un rayonnement mondial, est fière de contribuer au succès des Jeux Olympiques et Paralympiques qui se tiendront à Paris en 2024", déclare Paul Hudson, Directeur Général de Sanofi. "Paris 2024 représente une opportunité formidable pour fédérer nos collaborateurs autour de valeurs partagées avec l'olympisme telles que l'inclusion et la diversité, l'ouverture au monde mais aussi le courage, la volonté et l'excellence."