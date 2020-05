Sanofi désigne quatre nouveaux membres au sein de son Comité Exécutif

(Boursier.com) — Sanofi a désigné quatre nouveaux membres au sein de son Comité Exécutif. Ces nominations viennent compléter les changements d'organisation apportés en février dernier, afin de resserrer l'équipe dirigeante de Sanofi.

L'équipe au complet du Comité Exécutif de Sanofi comprend désormais les quatre dirigeants des entités commerciales globales de l'entreprise (Sanofi Genzyme, Sanofi Pasteur, Médecine générale and Santé Grand Public) ainsi que les dirigeants Monde de la Recherche et du Développement, des Affaires industrielles, des Finances, des Ressources humaines, des Affaires juridiques et du Digital.

"Mon objectif a été de trouver la bonne combinaison de talents qui puisse faire émerger une équipe où nous serons plus forts ensembles qu'individuellement. Sanofi a besoin de dirigeants qui puissent apporter des idées nouvelles venus d'autres secteurs d'activité, et d'individus qui ont une expertise internationale dans la pharma. Nous avons besoin de personnes qui puissent remettre en cause certaines de nos croyances en apportant une perspective nouvelle, ainsi que de leaders qui ont grandi et évolué au coeur de l'entreprise", déclare Paul Hudson, Directeur général de Sanofi. "J'ai confiance dans la capacité de cette équipe à être une source d'inspiration pour nos collaborateurs, à mettre en oeuvre notre stratégie et à changer la pratique de la médecine pour les patients."

Natalie Bickford, Vice-Présidente Exécutive, Chief People Officer

Natalie Bickford rejoindra Sanofi le 1er août, après avoir occupé des fonctions chez Merlin Entertainments, numéro deux mondial du divertissement et des parcs d'attraction (Legoland Resorts, Madame Tussaud, les aquariums SEALIFE, entre autres marques). Chez Merlin, Natalie était responsable de 30.000 collaborateurs à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et la région Asie-Pacifique. Mme Bickford amène une riche expérience acquise dans des industries en relation avec les consommateurs. Elle a également occupé des postes de direction en ressources humaines chez Sodexo, AstraZeneca et Kingfisher, dans lesquels elle a démontré son énergie au service de la mobilisation des équipes et sa passion pour la conduite des changements de comportements et de culture d'entreprise. Elle dispose également d'une solide expérience dans la transformation des organisations, et porte une attention particulière aux sujets d'inclusion et de diversité.

Arnaud Robert, Vice-Président Exécutif, Chief Digital Officer (CDO)

Arnaud Robert est actuellement Chief Digital Officer chez le croisiériste Viking Cruises. Il occupera le poste de CDO chez Sanofi à partir du 15 juin, pour piloter la stratégie de l'entreprise en matière de digital, de données et technologies. Nouveau-venu dans le secteur pharmaceutique, Robert apporte avec lui de solides connaissances en matière d'expérience des consommateurs et de stratégie omnicanale, ainsi qu'une expertise des plateformes, des technologies, du big data et de l'expérience utilisateur. Il a occupé plusieurs postes à responsabilité chez The Walt Disney Company et Nike, où il a conçu et lancé la communauté digitale Apple Watch l Nike+.

Julie Van Ongevalle, Vice-Présidente Exécutive, Santé Grand Public

Julie Van Ongevalle prendra ses fonctions chez Sanofi le 1er septembre prochain, succédant à Alain Main. Elle est actuellement Présidente de la marque Origins, une division de l'entreprise Estée Lauder, basée à New York. Avec plus de 20 ans d'expérience internationale, Mme Van Ongevalle a largement démontré sa capacité en matière de développement de marques, de l'identification des opportunités de croissance jusqu'au développement et la mise en oeuvre de stratégies de croissance durable et profitable. Sa connaissance approfondie des consommateurs et du digital sera essentielle pour bâtir une entité Santé Grand Public agile et autonome.

Thomas Triomphe, Vice-Président Exécutif, Sanofi Pasteur

Thomas Triomphe est actuellement le Responsable des Franchises et de la Stratégie Produit de Sanofi Pasteur. A compter du 15 juin prochain, il sera promu Vice-Président Exécutif, Sanofi Pasteur. M. Triomphe succède à David Loew, qui quitte l'entreprise pour prendre la tête d'un autre laboratoire. Thomas a rejoint Sanofi Pasteur en 2004, dans le cadre d'un programme de talents. Il a depuis occupé différents rôles avec des responsabilités croissantes dans les ventes et le marketing, aux niveaux pays, régional et global.

Sanofi tient à présenter ses remerciements sincères à MM. David Loew et Alan Main pour leur leadership et leurs remarquables contributions. Récemment, ces deux dirigeants ont joué un rôle un rôle essentiel dans la lutte contre la COVID-19.