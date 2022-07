Sanofi : des résultats sans précédent dans le traitement de l'hémophilie A

(Boursier.com) — Sanofi et Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi) présentent pour la première fois, dans le cadre d'une séance d'actualité de dernière minute du 30e Congrès de la Société internationale de thrombose et d'hémostase (International Society on Thrombosis and Haemostasis, ISTH), les résultats positifs de l'étude pivot XTEND-1 de phase III ayant évalué la sécurité, l'efficacité et la pharmacocinétique de l'efanesoctocog alpha (BIVV001), un facteur VIII de remplacement expérimental, chez des adultes et adolescents de 12 ans ou plus atteints d'hémophilie A, déjà traités.

L'étude a atteint son critère d'évaluation primaire et montré que l'efanesoctocog alpha, en prophylaxie une fois par semaine, confère une protection cliniquement significative contre les saignements aux personnes atteintes d'hémophilie A sévère.

"Les données de phase III montrent qu'une dose hebdomadaire d'efanesoctocog alpha a le potentiel d'offrir une protection supérieure contre les saignements 'et, partant, d'améliorer sensiblement la santé physique et articulaire et de réduire l'intensité de la douleur, grâce au maintien de concentrations élevées de facteur pendant pratiquement toute la semaine. Ces résultats sans précédent pourraient permettre aux personnes atteintes d'hémophilie A de redéfinir leurs attentes en matière de traitement", explique Dr Annette von Drygalski, Pharm.D, Investigateur, Professeur et Directrice, Centre de traitement de l'hémophilie et de la thrombose, Université de Californie à San Diego.

Rappelons que la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis a accordé la Désignation de "médicament innovant" (Breakthrough Therapy) à l'efanesoctocog alpha en mai 2022, un examen accéléré (Fast Track) en février 2021 et la désignation de médicament orphelin en août 2017. La Commission européenne lui a également décerné le statut de médicament orphelin en juin 2019. Une demande de licence de produit biologique (Biologics License Application) a été soumise à la FDA des États-Unis en juin 2022. Dans l'Union européenne, cette soumission interviendra lorsque les données de l'étude en cours XTEND-Kids chez l'enfant seront disponibles. Celles-ci sont attendues en 2023.