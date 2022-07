Sanofi : des résultats encourageants dans le traitement de l'hémophilie avec fitusiran

(Boursier.com) — Les données positives de l'étude ATLAS-PPX de phase III ayant évalué l'efficacité et la sécurité d'un dose mensuelle de fitusiran (80 mg) chez des adultes et adolescents atteints d'hémophile A ou B sévère qui avaient reçu antérieurement un traitement prophylactique par facteur de remplacement ou par agent court-circuitant, ont été présentés, le 10 juillet, dans le cadre d'une séance sur l'actualité de dernière minute du Congrès 2022 de la Société internationale de thrombose et d'hémostase (International Society on Thrombosis and Haemostasis, ISTH).

Cette étude a atteint son critère d'évaluation primaire et permis de démontrer qu'une prophylaxie par fitusiran réduit significativement les épisodes hémorragiques, comparativement à une prophylaxie antérieure par facteur ou par agent court-circuitant.

"Ces données positives montrent bien que le fitusiran a le potentiel de transformer la prise en charge prophylactique des personnes atteintes d'hémophilie A ou B, avec ou sans inhibiteurs, comme en témoigne un taux médian annuel de saignements nul chez tous les patients traités par ce médicament. Nous sommes par ailleurs impatients de poursuivre l'étude du fitusiran dans le cadre d'un protocole modifié prévoyant l'optimisation des doses et, notamment, l'administration de doses plus faibles et un espacement des injections, dans l'optique de les ramener potentiellement à six injections seulement par an", commente Dr Dietmar Berger, PhD, Responsable Monde, Développement et Chief Medical Officer.

D'autres données du programme clinique consacré au fitusiran seront également présentées dans le cadre du congrès

L'ensemble de ces données vient enrichir le corpus croissant de données probantes, parmi lesquelles figurent les résultats des études de phase III ATLAS A/B et ATLAS-INH, corroborant le potentiel du fitusiran à transformer la prise en charge de toutes les personnes atteintes d'hémophilie.

Sanofi étudie actuellement l'efficacité et la sécurité du fitusiran dans le cadre des essais en cours selon un protocole modifié prévoyant l'administration de doses plus faibles et un espacement des injections, tout en maintenant une concentration plasmatique en antithrombine dans une fourchette cible comprise entre 15% et 35%.

Le fitusiran pourrait permettre la prise en charge prophylactique de toutes les personnes atteintes d'hémophilie A ou B, avec ou sans inhibiteurs, à raison de seulement six injections sous-cutanées par an.