Sanofi : Des résultats de phase III relatifs à Dupixent montrent une efficacité soutenue chez les enfants âgés de 1 à 11 ans atteints d'oesophagite à éosinophiles

(Boursier.com) — Les résultats positifs d'un essai de phase III ont permis de démontrer que le profil d'efficacité et de sécurité de Dupixent(R) (dupilumab), administré pendant une durée d'un an (52 semaines) à des enfants âgés de 1 à 11 ans atteints d'oesophagite à éosinophiles, est resté constant.

Ces résultats représentent la première analyse des données à long terme relatives à cette tranche d'âge et feront l'objet d'une communication de dernière heure le 25 octobre, dans le cadre du Congrès scientifique 2023 de l'American College of Gastroenterology (ACG).

Dr Mirna Chehade, M.P.H. Centre Mount Sinai des troubles éosinophiliques, Faculté de médecine Icahn, Mount Sinai a déclaré : "L'oesophagite à éosinophiles est une maladie chronique et invalidante qui impacte les enfants pendant les années les plus vulnérables de leur vie, causant des difficultés persistantes à s'alimenter, des douleurs abdominales et des retards de croissance. Le dupilumab est le premier et le seul médicament approuvé pour le traitement de l'oesophagite à éosinophiles de l'adulte et de l'adolescent à partir de 12 ans pesant au moins 40 kg. Certains enfants atteint de cette maladie peuvent présenter une réponse sous-optimale aux traitements non approuvés dans cette indication qui leur sont couramment administrés, d'où la nécessité de développer des médicaments qui ciblent les principales voies de l'inflammation. Les données de cet essai de phase III montrent que le dupilumab a le potentiel de traiter l'oesophagite à éosinophiles de l'enfant avec une efficacité soutenue et un profil de sécurité favorable, ce qui particulièrement important pour les enfants de cette tranche d'âge." ?

Les données de dernière heure qui seront présentées au congrès de l'ACG correspondent aux résultats obtenus chez les enfants inclus dans la Partie B de l'essai de phase III pour une période de traitement actif prolongée faisant suite à un traitement de 16 semaines par Dupixent ou par placebo (Partie A de l'essai). Tous les enfants inclus dans la Partie B ont été traités par Dupixent, soit à la dose la plus élevée, soit à la dose la plus faible, pendant une période additionnelle de 36 semaines ce qui, au total, a permis de recueillir 52 semaines de données.

Dans le cadre de la partie B, 37 patients ont continué le traitement par la dose la plus élevée de Dupixent et 18 sont passés du placebo à la dose la plus élevée de Dupixent. Au terme d'un an, les résultats relatifs aux critères d'évaluation secondaires (évalués au moyen de statistiques descriptives sur la base de toutes les données obtenues) chez les enfants qui ont continué de recevoir la dose la plus élevée de Dupixent et chez ceux qui sont passés du placebo à la dose la plus élevée de Dupixent se sont établis comme suit :

Rémission histologique pour respectivement 63% et 53% d'entre eux ;

Réduction de respectivement 0,97 et 0,89 du score de sévérité de la maladie comparativement au score à l'inclusion et de respectivement 0,89 et 0,86 du score d'étendue de la maladie par rapport à l'inclusion, mesurée par microscopie dans des échantillons prélevés par biopsie ;

Réduction des anomalies endoscopiques de respectivement de 4,8 et 3,6 points par rapport à l'inclusion ;

Amélioration numérique des signes et symptômes de la maladie rapportés par les aidants au moyen du questionnaire PESQ-C de respectivement 0,30 et 0,47 points ;

Augmentation de respectivement 5,96 et 5,48 percentiles de poids pour le percentile d'âge, par rapport à l'inclusion (n=35, n=16; un enfant perdu de vue au suivi).

Les résultats de sécurité de la Partie B de l'essai ont été généralement cohérents avec ceux de la Partie A et avec le profil de sécurité connu de Dupixent dans l'indication traitement de l'oesophagite à éosinophiles de l'adulte et de l'enfant de plus de 12 ans pesant au moins 40 kg, qui est approuvée par la FDA. Les événements indésirables rapportés chez 20% ou plus des patients qui, pendant la Parie B, ont continué de recevoir la dose la plus élevée de Dupixent et chez ceux passés du placebo à la dose la plus élevé de Dupixent, ont été respectivement, les suivants : COVID-19 (n=11/37, n=5/18 ; tous les cas ont été légers ou modérés et n'ont pas entraîné l'arrêt du traitement à l'étude), réaction au site d'injection (n=5/37, n=5/18), toux (n=3/37, n=4/18) et maux de tête (n=3/37, n=4/18).

En septembre, la Food and Drug Administration des États-Unis a accepté d'accorder un examen prioritaire à la demande de licence supplémentaire de produits biologique (supplemental Biologics License Application ; sBLA) relative à la dose la plus élevée de Dupixent pour le traitement de l'oesophagite à éosinophiles de l'enfant âgé de 1 à 11 ans. La FDA devrait rendre sa décision le 31 janvier 2024. L'utilisation potentielle de Dupixent chez l'enfant âgé de 1 à 11 ans atteint d'oesophagite à éosinophiles est expérimentale et aucun organisme de réglementation n'a encore évalué ses profils de sécurité et d'efficacité dans cette indication.