Sanofi : des résultats bien accueillis

Sanofi : des résultats bien accueillis









Crédit photo © Sanofi Corporate

(Boursier.com) — Sanofi surperforme finalement assez nettement le marché (+2% à 80,3 euros) après avoir dévoilé une hausse de 9,8% de son bénéfice net par action des activités au quatrième trimestre (à taux de changes constants) à 1,22 euros, soutenue par la croissance de son médicament Dupixent et des ventes de vaccins. Le chiffre d'affaires net a de son côté progressé de 4,2% (à taux de changes constants), à 9,382 milliards d'euros (-2,4% en données publiées). Le consensus tablait sur un BNPA de 1,16 euro pour des revenus de 9,59 MdsE.

Le groupe pharmaceutique, qui tient une journée investisseurs ce vendredi, va augmenter de 500 millions d'euros son objectif en matière d'économies, ce qui le porte à 2,5 milliards d'euros d'ici à 2022.

Le laboratoire a confirmé son objectif de progression de sa marge opérationnelle des activités, qui devrait atteindre 30% d'ici à 2022, et réaffirme sa volonté de la voir dépasser 32% d'ici à 2025. Il anticipe, pour cette année, un BNPA des activités en croissance "high single digit" (à taux de changes constants), sauf événements majeurs défavorables imprévus. L'effet des changes sur le BNPA des activités 2021 est estimé à environ -4,5% à -5,5% en appliquant les taux de change moyens de janvier 2021.

Enfin, Sanofi a annoncé une hausse de son dividende 2020, à 3,2 euros par action, contre 3,15 euros précédemment. De quoi satisfaire les actionnaires.

S'il faudra attendre lundi pour connaître l'avis de la majorité des analystes, Jefferies parle déjà d'une guidance 2021 robuste et de résultats solides au quatrième trimestre.