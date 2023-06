Sanofi : Des premières données positives de phase IIb dans le traitement de la dermatite atopique confortent le potentiel de l'amlitelimab

(Boursier.com) — L 'étude de phase IIb STREAM-AD consacrée à l'amlitelimab a atteint son critère d'évaluation primaire dans le traitement de la dermatite atopique modérée à sévère de l'adulte dont la maladie est insuffisamment contrôlée par des médicaments à usage topique ou auquel ces médicaments sont déconseillés.

Dans le cadre de cette étude de doses, le traitement par amlitelimab a permis d'observer, à la semaine 16, des améliorations statistiquement significatives du score EASI moyen (Eczema Area and Severity Index, indice d'étendue et de sévérité de l'eczéma) par rapport au score à l'inclusion et comparativement au placebo, pour les quatre doses sous-cutanées étudiées. Les scores relatifs aux principaux critères d'évaluation secondaires se sont également améliorés et les indicateurs des critères d'évaluation primaire et secondaires ont continué de s'améliorer jusqu'à la semaine 24 du traitement. Les résultats des analyses de biomarqueurs confirment l'effet du traitement sur les voies inflammatoires de type 2 et de type non-2.

L'amlitelimab a été bien toléré, quelles que soient les doses administrées, et aucun nouveau signal de sécurité n'a été détecté.

Dr Naimish Patel, Responsable Monde, Développement, Immunologie et Inflammation de Sanofi a commenté : "Bien que nous ayons réalisé d'importants progrès dans le traitement de la dermatite atopique, un certain nombre de patients ont encore besoin de nouvelles options thérapeutiques. Nous pensons que les résultats de cette étude de phase IIb de l'amlitelimab conforte notre hypothèse selon laquelle le ciblage du ligand OX40 pourrait aboutir au développement du premier et meilleur médicament de sa classe pharmacothérapeutique pour remédier à l'inflammation de type 2 et non-2, et répondre ainsi aux besoins des personnes atteintes de dermatite atopique. Nous sommes impatients de passer à la phase III de notre programme de développement clinique et de maintenir l'élan de notre portefeuille en immunologie afin de développer des médicaments qui soient les premiers ou les meilleurs de leur catégorie."