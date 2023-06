Sanofi: des données encourageantes dans l'hémophilie A chez les enfants de moins de 12 ans

(Boursier.com) — Les données de l'étude pivot de phase III XTEND-Kids qui a évalué ALTUVIIIO [facteur antihémophilique (recombinant), protéine de fusion Fc-VWF-XTEN], premier facteur VIII de remplacement à durée d'action soutenue de sa classe pharmacothérapeutique, à raison d'une dose prophylactique hebdomadaire, chez des patients de moins de 12 ans atteints d'hémophilie A sévère ayant déjà été traités, ont été présentées, le 25 juin, dans le cadre d'une session réservée à l'actualité des essais cliniques du Congrès annuel de la Société internationale de thrombose et d'hémostase (ISTH, International Society on Thrombosis and Haemostasis) qui se tient à Montréal, au Canada.

La communication de Sanofi a porté sur les résultats détaillés de l'étude XTEND-Kids consacrée à ALTUVIIIO et confirmé que le critère d'évaluation primaire de l'étude avait été atteint -sans donner lieu au développement d'inhibiteurs anti-facteur VIII-, de même que les principaux critères d'évaluation secondaires, dont le taux de saignements annualisé (TSA) et le maintien d'une activité du facteur VIII supérieure aux niveaux pré-spécifiés.

Chez l'enfant, la clairance sanguine des concentrés de facteur est supérieure à celle observée chez l'adulte, ce qui oblige souvent de leur injecter des facteurs VIII de remplacement classiques ou à demi-vie prolongée 2 à 4 fois par semaine. Ces données confirment qu'une dose hebdomadaire de 50 UI/kg d'ALTUVIIIO confère une protection hautement efficace contre les saignements, chez l'adulte comme chez l'enfant, et que ce régime convient à tous les cas de figure cliniques.

ALTUVIIIO est le premier facteur VIII de remplacement à durée d'action élevée et soutenue de sa classe pharmacothérapeutique. Il a été approuvé en février 2023 par la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis pour la prophylaxie de routine et le traitement ponctuel afin de contrôler les épisodes hémorragiques, ainsi que pour la prise en charge périopératoire (chirurgicale), chez l'adulte et l'enfant atteints d'hémophilie A. Il est le premier facteur VIII de remplacement bénéficiant de la désignation de "Médicament innovant" (Breakthrough Therapy) de la FDA, qu'il a obtenue en mai 2022. LA FDA lui a également accordé une évaluation accélérée (Fast Track) en février 2021, de même que la désignation de médicament orphelin en 2017. La Commission européenne lui a accordé la désignation de médicament orphelin en juin 2019 et l'Agence européenne des médicaments lui a décerné une autorisation de mise sur le marché en mai 2023.