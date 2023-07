Sanofi : des annonces fraîchement accueillies par la bourse

(Boursier.com) — Sanofi recule de 3,2% à 94,65 euros, alors que le groupe a annoncé avoir conclu un accord définitif en vue de l'acquisition de Qunol, une marque américaine leader sur le marché de la santé et du bien-être. Cette opération renforcera la gamme des vitamines, minéraux et suppléments (VMS) de l'activité Santé Grand Public de Sanofi. Les VMS représentent l'une des catégories du marché de la santé grand public qui affiche la croissance la plus rapide et la plus importante aux États-Unis, en particulier dans le segment dynamique du "vieillissement en bonne santé".

Avec des produits comme CoQ10, pour la santé cardiovasculaire et Turmeric pour la santé des articulations, l'entité Santé Grand Public de Sanofi adjoindra à son portefeuille américain une gamme de produits établis et rentables, qui affichent une croissance à deux chiffres et font l'objet d'une demande croissante de la part des consommateurs pour la prise en charge d'affections chroniques. Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de la volonté de Sanofi de poursuivre des opportunités de croissance et de créer de la valeur pour son activité Santé Grand Public.

Par ailleurs, Sanofi a relevé ce vendredi sa prévision de croissance du bénéfice net par action des activités pour 2023 à la faveur d'un deuxième trimestre porté par les ventes de vaccins et de son médicament vedette Dupixent. Le groupe pharmaceutique anticipe désormais une croissance du BNPA des activités pour l'ensemble de l'année "dans le milieu de la fourchette à un chiffre", soit autour de 5%, à taux de changes constants. Il prévoyait auparavant une progression "dans le bas de la fourchette à un chiffre" (autour de 1%).

Cette révision à la hausse inclut un revenu exceptionnel de l'ordre de 400 millions d'euros lié au vaccin COVID, a indiqué Sanofi.

Au deuxième trimestre, le BNPA des activités a progressé de 8,1% à taux de changes constants, et le chiffre d'affaires net s'est avancé de 3,3%, à 9,96 milliards d'euros. Les ventes de vaccins ont augmenté de 9,1% et celles de la santé grand public de 0,7%, tandis que les revenus issus de la médecine générale ont reculé de 7,3%.

Dans la médecine de spécialités qui regroupe les ventes du Dupixent, un traitement utilisé notamment pour la dermatite atopique, les revenus ont grimpé de 11,8%. "Sur la base de nos résultats au premier semestre combinés aux revenus attendus de notre vaccin COVID, nous sommes confiants pour l'exercice complet 2023", a commenté sobrement le directeur général du groupe, Paul Hudson.