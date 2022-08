Sanofi de retour au plus bas de l'année en bourse !

(Boursier.com) — Sanofi aligne une 4ème séance de baisse consécutive ce jeudi, encore en repli de plus de 3%, à 84,70, soit son plus bas niveau depuis la fin 2021 en bourse de Paris. Hier, le titre avait chuté de plus de 8% à 87,67 en clôture, dans la foulée de l'annonce de l'arrêt du recrutement pour les essais cliniques du tolébrutinib, un traitement expérimental de certaines formes de sclérose en plaques et de la myasthénie grave. Sanofi a expliqué que le comité indépendant de surveillance des données (iDMC) chargé de superviser les essais cliniques du tolébrutinib avait demandé la suspension du recrutement de tous ces essais, sans préciser la raison de cette interruption... La direction a souligné toutefois qu'il continuait d'enquêter sur l'impact du tolébrutinib sur le fonctionnement du foie chez les patients concernés.

Fin juin, la Food and Drug Administration américaine avait déjà demandé une suspension partielle des essais aux Etats-Unis après plusieurs cas de lésions du foie liées à l'exposition à la molécule.

Plusieurs brokers ont vivement réagi à ces annonces : "La recommandation de l'iDMC ajoute à l'incertitude sur l'homologation du médicament" a commenté JPMorgan, tandis qu'UBS a dégradé le dossier à 'neutre'... La banque suisse voit peu de catalyseurs majeurs pour le reste de l'année en soulignant que les principaux programmes de pipeline tels que l'amcenestrant et le tolébrutinib ont "récemment rencontré des obstacles". À l'approche de l'expiration du brevet d'Aubagio l'année prochaine, l'analyste s'attend à ce que la croissance du BPA soit faible, "entre 1 et 5%", et que la hausse des ventes ralentisse... Si le spécialiste reconnaît que le dossier a été perçu favorablement dans un contexte difficile au 2e trimestre, il semble désormais manquer d'allant pour attirer des acheteurs d'autant qu'une potentielle affaire Zantac plane au-dessus de la société...