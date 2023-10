Sanofi : de nouvelles données sur l'amlitelimab présentées au Congrès de l'EADV

(Boursier.com) — Les résultats positifs d'une étude de phase IIb (STREAM-AD) ont montré que l'amlitelimab améliore significativement les signes et symptômes de la dermatite atopique modérée à sévère de l'adulte dont la maladie est inadéquatement contrôlée par des médicaments à usage topique ou auquel ces médicaments sont déconseillés.

Ces résultats détaillés ont été présentés à l'occasion d'une séance d'actualités de dernière heure du Congrès 2023 de l'Académie européenne de dermatologie et de vénérologie (EADV) qui se tient à Berlin.

Le programme de phase III évaluant amlitelimab dans la dermatite atopique devrait débuter au 1er semestre de 2024.

Ce programme s'inscrit dans le cadre de la stratégie de Sanofi en immunologie, centrée sur l'étude de mécanismes d'action de rupture dans le but de développer des médicaments qui soient les premiers et les meilleurs de leur classe pharmacothérapeutique pour les personnes qui souffrent de maladies inflammatoires chroniques.

Dans le cadre de cette étude de doses, le traitement a permis d'observer des améliorations statistiquement significatives du critère d'évaluation primaire, à savoir la variation en pourcentage du score EASI (Eczema Area and Severity Index ; Indice de surface et de sévérité de l'eczéma) à la semaine 16, par rapport au score à l'inclusion et comparativement au placebo, pour les quatre doses étudiées. Les patients traités par amlitelimab 250 mg toutes les 4 semaines, après une dose de charge de 500 mg, ont présenté la réponse numériquement la plus élevée, comparativement au placebo.

Pour toutes les doses d'amlitelimab étudiées, des améliorations cliniquement et nominalement significatives ont été observées aux semaines 16 et 24 pour tous les principaux critères d'évaluation secondaires retenus. Pour toutes les doses étudiées, aux semaines 16 et 24, le traitement par amlitelimab a permis de réduire sensiblement les concentrations de biomarqueurs présents en quantité élevée en cas de dermatite atopique.