Sanofi : de nouvelles données présentées à l'EAVD sur l'amlitélimab dans la dermatite atopique

(Boursier.com) — Les résultats positifs d'une étude de phase IIa évaluant la tolérance et l'efficacité de l'amlitélimab, un anticorps monoclonal humain ciblant le ligand d'OX40 (OX40L), un régulateur clé du système immunitaire, ont été présentés ce 30 septembre par Sanofi, lors d'une séance d'actualité de dernière minute du Congrès virtuel 2021 de l'Académie européenne de dermatologie et de vénérologie (EADV).

Dans le cadre de cette étude, l'amlitélimab a permis d'observer des améliorations significatives des signes et symptômes de la dermatite atopique modérée à sévère, avec un bon profil de tolérance, chez les adultes dont la maladie ne peut être adéquatement contrôlée par des médicaments à usage topique ou auxquels ces médicaments sont déconseillés. "Dans l'étude de phase IIa dont les résultats ont été présentés au congrès de l'EADV, l'amlitélimab a montré qu'il améliorait significativement les signes et symptômes de la dermatite atopique modérée à sévère, avec un bon profil de tolérance. Ces résultats préliminaires sont enthousiasmants et nous sommes impatients d'obtenir confirmation de ces données dans le cadre des prochains essais cliniques que nous allons consacrer à l'amlitélimab", indique le professeur Stephan Weidinger, M.D., Ph.D., Directeur adjoint et professeur au Département de dermatologie et d'allergie à l'Hôpital universitaire du Schleswig-Holstein.

Dans cette étude de phase IIa, en double aveugle, contrôlée par placebo, les participants ont été randomisés pour recevoir, par voie intraveineuse, soit une faible dose d'amlitélimab (n=29), soit une forte dose d'amlitélimab (n=30), soit un placebo (n=29), à raison d'une dose toutes les quatre semaines pendant une période de 12 semaines. Les co-critères d'évaluation principaux étaient la variation en pourcentage du score EASI par rapport au score de départ et l'incidence des événements indésirables liés au traitement à la semaine 16.

"Les données relatives à l'amlitélimab présentées au congrès de l'EADV confirment ce que nous pensions. L'OX40L a bel et bien le potentiel de devenir une nouvelle approche pour le traitement de plusieurs maladies auto-immunes", a déclaré le Dr Naimish Patel, Responsable, Développement Global en Immunologie et Inflammation de Sanofi. "Cet essai de phase IIa jette les bases du programme d'essais cliniques que nous consacrons à l'amlitélimab dans le traitement de la dermatite atopique. Le prochain essai global de phase IIb évaluera l'impact de l'amlitélimab administré par voie sous-cutanée chez des patients présentant une dermatite atopique modérée à sévère. Les résultats de ces deux essais contribueront à l'élaboration d'un programme d'essais cliniques de phase III pour évaluer plus en profondeur la tolérance et l'efficacité de l'amlitélimab".

Rappelons que l'amlitélimab est un anticorps monoclonal non déplétif entièrement humain qui se lie au ligand d'OX40 (OX40L), un régulateur clé du système immunitaire, et a le potentiel de devenir le premier médicament de sa classe pharmacothérapeutique pour le traitement de diverses maladies auto-immunes et inflammatoires, dont la dermatite atopique modérée à sévère. En ciblant OX40L, l'amlitélimab vise à restaurer l'homéostase immunitaire entre les lymphocytes T pro-inflammatoires et anti-inflammatoires. En avril 2021, Sanofi a finalisé l'acquisition de Kymab, une entreprise biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'anticorps monoclonaux entièrement humains au stade clinique pour le traitement des maladies auto-immunes et d'agents thérapeutiques en immuno-oncologie, ce qui a permis à l'entreprise d'ajouter l'amlitélimab à son portefeuille dynamique de développement.