Sanofi : création de Sanofi Global Health

Crédit photo © Sanofi Corporate

(Boursier.com) — Paul Hudson, Directeur général de Sanofi, a présenté des projets clés que le groupe mettra en oeuvre pour amplifier l'impact de sa stratégie de Responsabilité Sociétale. Intégré à la stratégie long terme de Sanofi, l'engagement de l'entreprise repose sur 4 piliers essentiels où Sanofi dispose des meilleurs atouts pour faire la différence : l'accès aux médicaments, le soutien aux communautés vulnérables, la préservation de l'environnement et l'inclusion et la diversité de ses collaborateurs.

Pierre angulaire de la stratégie RSE de Sanofi, Sanofi Global Health est une nouvelle entité mondiale à but non lucratif. En s'appuyant sur le portefeuille de médicaments vaste et diversifié de Sanofi et sur son empreinte mondiale, la mission de cette nouvelle entité est l'amélioration de l'accès à des médicaments considérés essentiels par l'OMS pour les patients de 40 pays parmi les plus pauvres du monde. Ce sont ainsi 30 des médicaments de Sanofi qui seront proposés dans une palette élargie d'aires thérapeutiques, dont les maladies cardiovasculaires, le diabète, la tuberculose, le paludisme et le cancer. Sanofi Global Health soutiendra également les communautés locales en finançant la formation de professionnels de santé ou encore la mise en place et le renforcement de systèmes de santé durables pour les patients atteints de maladies chroniques et qui nécessitent des soins complexes.

Sanofi Global Health est la première initiative mondiale à permettre un accès à un portefeuille aussi large de médicaments, dans autant de pays et d'aires thérapeutiques, tout en finançant des programmes de soutien locaux. Par ailleurs, Sanofi s'engage auprès de 1000 patients atteints de maladies rares, sans accès à un traitement, et fera don, tous les ans, de 100.000 flacons de médicaments pour leur traitement. Ce programme renforce l'engagement de 30 ans de Sanofi aux côtés des patients atteints de maladies rares, comme les maladies de Fabry, de Gaucher ou de Pompe, pour lesquels l'accès aux traitements est souvent limité.

Sanofi maintient son soutien aux communautés vulnérables et s'engage à développer des médicaments innovants pour les cancers pédiatriques, avec pour ambition d'éliminer la mortalité par cancer chez l'enfant. Sanofi poursuit également son action de lutte contre la polio et la maladie du sommeil, deux de ses programmes historiques qui répondent à des enjeux de santé mondiaux. En décembre 2020, Sanofi a annoncé le renouvellement de son partenariat de cinq ans avec l'OMS pour lutter contre les maladies tropicales négligées qui touchent près d'un milliard de personnes dans le monde. Dans ce cadre, Sanofi, seule entreprise pharmaceutique à continuer de développer et fournir des traitements contre la trypanosomiase africaine ou maladie du sommeil, s'est engagée aux côtés de l'OMS pour l'élimination de cette maladie tropicale négligée chez les humains à l'horizon 2030. De même, Sanofi poursuit ses efforts pour l'éradication de la polio. Depuis 40 ans, Sanofi a ainsi fourni des milliards de doses de vaccin contre la polio, dont plusieurs centaines de millions comme contribution à l'initiative mondiale d'éradication de la polio.

Sanofi déploie depuis plusieurs années déjà un programme global de protection de l'environnement, Planet Mobilization. Aujourd'hui, l'entreprise intensifie ses actions pour améliorer encore l'empreinte environnementale de ses produits et de ses activités. Ainsi, pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici à 2030 et contribuer à mieux préserver les ressources, Sanofi projette notamment d'avoir éliminé tous les emballages thermoformés en plastique (blisters) utilisés pour ses vaccins d'ici à 2027. L'entreprise s'engage aussi sur l'éco-conception de tous ses nouveaux produits d'ici à 2025. En matière de gestion énergétique, l'ensemble des sites de Sanofi utiliseront une électricité 100% renouvelable d'ici à 2030 et le groupe s'est fixé l'objectif d'une flotte automobile neutre en carbone à la même échéance.

Sanofi s'engage par ailleurs pour que ses responsables reflètent les communautés et les patients dont elle est au service. Sanofi s'est engagé à développer une organisation où tous ses collaborateurs puissent avoir des chances égales d'accéder aux postes à responsabilité de l'entreprise, et continuera de recruter des collaborateurs "qui reflètent pleinement les communautés dont ils sont issus et les patients dont ils sont au service". Cet élément de la stratégie sera intégré au développement de carrière des responsables de Sanofi, partout dans le monde, pour promouvoir diversité et inclusion.