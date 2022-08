Sanofi chute encore, pourquoi les investisseurs fuient ?

(Boursier.com) — Sanofi creuse ses pertes en début d'après-midi avec un titre qui trébuche désormais de près de 10% à 79,3 euros, dans le rouge pour la quatrième séance consécutive. Depuis hier, l'action affiche une perte de près de 20%, du jamais vu dans l'histoire boursière de Sanofi. Les mauvaises nouvelles autour du géant pharmaceutique se sont accumulées ces derniers jours. Le groupe doit d'abord faire face à l'arrêt du recrutement pour les essais cliniques du tolébrutinib, un traitement expérimental de certaines formes de sclérose en plaques et de la myasthénie grave, à la suite d'un avis du comité indépendant de surveillance des données (independent data monitoring committee). Ce denier a demandé la suspension du recrutement de tous les essais, sans préciser la raison de cette interruption.

Mardi, UBS a ajouté un peu d'huile sur le feu en dégradant le dossier à 'neutre'. La banque suisse voit peu de catalyseurs majeurs pour le reste de l'année et affirme que les principaux programmes de pipeline tels que l'amcenestrant et le tolébrutinib ont "récemment rencontré des obstacles". Si le spécialiste reconnaît que l'action a été perçue favorablement dans un contexte difficile au 2e trimestre, elle semble manquer d'allant pour attirer des acheteurs supplémentaires d'autant qu'une potentielle affaire Zantac plane au-dessus de la société. UBS a abaissé sa cible de 118 à 103 euros.

C'est justement l'épée de Damoclès autour du Zantac qui semble expliquer l'essentiel de la pression baissière actuelle sur le titre. Sanofi n'est pas le seul concerné puisque Haleon et GSK sont également chahutés en Europe sur des craintes judiciaires aux Etats-Unis. Le Zantac, médicament contre les brûlures d'estomac et dont le produit chimique actif est la ranitidine, est soupçonné de provoquer une augmentation des niveaux d'un cancérogène probable, la N-nitrosodiméthylamine (NDMA).

Sanofi, GSK et Boehringer Ingelheim - parmi de nombreux autres fabricants de médicaments génériques - sont accusés de ne pas avoir correctement averti les utilisateurs des risques pour la santé du produit en vente libre. Plus de 2.000 plaintes visant le Zantac ont été déposées aux Etats-Unis et le premier procès doit s'ouvrir le 22 août, suivi par une procédure collective en septembre.

Pour SVB Leerink ('surperformer'), les risques auxquels Sanofi est confronté dans le cadre de ce litige sur le Zantac semblent "exagérés", son exposition à une responsabilité potentielle semblant "relativement faible". La Deutsche Bank se montre plus prudente. Elle affirme que le problème du Zantac n'est "pas nouveau" mais semble être "arrivé dans la conscience des investisseurs" ces derniers jours, même s'il "gronde en arrière-plan" depuis quelques années. Si l'affaire ne devrait pas atteindre l'échelle du glyphosate, il est possible qu'elle entraîne des passifs de plusieurs milliards de dollars. Cela, couplé à quelques gros titres négatifs autour des affaires en cours, est susceptible d'être un vent contraire à court terme pour le sentiment des investisseurs sur GSK et Sanofi, ajoute l'analyste.

Les risques liés à un procès contre Sanofi, GSK, Boehringer Ingelheim et Pfizer sur le Zantac pourraient s'élever à "plusieurs milliards de dollars, "mais nous pensons que la valeur du règlement pourrait être d'environ 5 à 7 milliards de dollars, GSK supportant environ 30% du risque", affirmait dernièrement Holly Froum, analyste chez BI Litigation.

"Il existe à ce stade une incertitude considérable concernant l'impact financier total potentiel du litige Zantac", indiquent pour leur part les analystes de Morgan Stanley, évoquant des dommages pouvant potentiellement atteindre jusqu'à 45 milliards de dollars au total.