Sanofi, Capgemini, Orange et Generali ensemble dans l'e-santé

(Boursier.com) — Sanofi , Capgemini, Generali et Orange annoncent un projet de création d'une société commune en France, dont l'ambition est d'accélérer le développement de solutions concrètes en matière de santé et leurs mises à disposition sur le marché au bénéfice des patients. Ce projet unique en Europe rassemblera les meilleures expertises scientifiques et technologiques françaises et européennes, qui disposeront d'une plateforme numérique et d'un lieu physique à Paris. Il viendra s'articuler avec l'initiative PariSanté Campus annoncée par le Président de la République et contribuera à renforcer le positionnement international de la France en santé digitale. Les partenaires fondateurs prévoient un investissement initial de 24 millions d'euros dans cette nouvelle entité. Cette démarche a vocation à être opérationnelle en juin 2021 pour la plateforme numérique et en décembre 2021 pour la plateforme physique.

Le développement des solutions se concentrera sur des thèmes ciblés pour une ou deux années et pourra s'articuler autour d'une technologie, d'une pathologie, d'une population de patients ou être en lien avec un sujet de santé publique. Ce nouvel écosystème réunira les 4 sociétés fondatrices et aura pour ambition de fédérer des grands groupes partenaires et des startups au niveau européen, autour d'une démarche d'open-innovation propice à l'éclosion de nouveaux modèles disruptifs.

Ce projet repose sur trois piliers :

- la mise en commun par les fondateurs de leurs technologies, leurs expertises et leurs données avec des startups sélectionnées, dans le respect des régulations et d'un cadre éthique et responsable, pour soutenir la mise en oeuvre de solutions numériques qui amélioreront la qualité, la sécurité, l'accessibilité et la productivité des soins de santé.

- la pluridisciplinarité incarnée par les sociétés fondatrices, les sociétés partenaires et une centaine de startups françaises et européennes, acteurs de la santé, de la technologie et de l'assurance, mais également des hôpitaux publics et privés, des associations de patients, des régulateurs ainsi que des écoles et universités,

- le développement de solutions concrètes pour construire la santé de demain, de l'idée jusqu'à la mise à disposition aux patients et/ou professionnels de santé. La force de cette alliance est que l'ensemble de cet écosystème se concentrera en même temps sur quelques thématiques ciblées, ce qui limitera la dispersion des énergies et renforcera les chances de réussite et de création de valeur pour les patients et l'ensemble du secteur.

Ce projet sera animé sur une plateforme en ligne centrée autour d'un institut dont la principale mission sera de fédérer des experts, des institutions, des écoles, des universités et des hôpitaux autour des enjeux des usages des données et des outils numériques dans le domaine de la santé. La plateforme sera également le point d'entrée des interactions entre les fondateurs, les partenaires et les startups pour lancer des hackathons, initier des compétitions, permettre le partage de données et d'expertises dans le respect et l'éthique des régulations.

Cet écosystème sera situé au coeur de Paris. Il comprendra un laboratoire créatif, un Fab Lab, un Data Lab et un Living Lab dans lequel les patients et les professionnels de santé pourront développer, tester, ajuster et évaluer des solutions ainsi qu'un laboratoire éthique et économique. Il sera complémentaire au projet PariSanté Campus, qui ambitionne de structurer et fédérer une filière en santé numérique de rayonnement mondial, ouverte aux partenariats nationaux et internationaux.