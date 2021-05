Sanofi : broker à l'appui

Crédit photo © Sanofi Corporate

(Boursier.com) — Sanofi monte de 0,5% ce mardi à 87,15 euros, aidé par le broker Goldman Sachs qui a ajusté son objectif de cours de 101 à 105 euros en étant à l'achat sur le dossier. La dernière assemblée générale des actionnaires du groupe a notamment approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice 2020, et a décidé de distribuer un dividende en numéraire, de 3,20 euros par action. Sa mise en paiement interviendra le 7 mai.

Le géant pharmaceutique a dégagé au premier trimestre un résultat net des activités en hausse de 14,7% à 2,017 MdsE pour des ventes de 8,591 MdsE (+2,4% à changes constants), portées par le succès de Dupixent et le dynamisme des ventes de vaccins contre la grippe qui ont compensé la baisse des ventes de santé grand public. Le bénéfice par action (BNPA) des activités, une mesure très suivie par les investisseurs, est ressorti à 1,61 euro, en hausse de 15% à changes constants. Le groupe a confirmé viser pour 2021 une hausse autour de 10% de son BNPA des activités à taux de changes constants.

Parmi les autres avis de brokers, Oddo BHF a souligné un T1 "extrêmement solide malgré une base de comparaison défavorable". De quoi valider son avis à 'surperformer' sur la valeur avec un objectif de cours de 101 euros.