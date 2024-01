Sanofi : Brian Foard est nommé Responsable de l'entité Médecine de Spécialités

(Boursier.com) — Brian Foard, leader chevronné de l'industrie de la santé et Directeur pays de Sanofi aux Etats-Unis, est nommé à la tête de l'entité commerciale mondiale Médecine de Spécialités de Sanofi. Avec cette nomination à effet immédiat, Brian Foard devient membre du Comité exécutif de Sanofi.

Brian Foard, qui occupait les fonctions de Responsable de la Médecine de Spécialités Amérique du Nord et de Directeur Pays de Sanofi aux Etats-Unis, assurait depuis septembre 2023 la responsabilité par intérim de l'entité mondiale Médecine de Spécialités. Brian Foard a plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la biopharma spécialisée et a été maître d'oeuvre du lancement réussi de Dupixent dans plus de 50 pays pour de multiples indications et groupes d'âge, avant d'occuper son poste actuel.

Brian Foard a rejoint Sanofi en mars 2017 comme Responsable monde de la Dermatologie et du Respiratoire et a occupé des rôles à responsabilité croissante, notamment comme Responsable monde de l'Immunologie pour Sanofi. Brian Foard a débuté sa carrière chez Galderma et a passé plus de 10 ans aux Etats-Unis avant de s'installer à Paris pour diriger le marketing mondial et la préparation aux lancements. Au cours de sa carrière chez Galderma, Brian Foard a également occupé les postes de Directeur général pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande et de Vice-président et Directeur général de l'unité commerciale mondiale de prescription.

