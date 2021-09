Sanofi boucle l'acquisition de Translate Bio

(Boursier.com) — Sanofi annonce la finalisation de l'acquisition de Translate Bio, opération qui donne "un nouveau coup d'accélérateur aux initiatives que l'entreprise a engagées en vue de développer des vaccins et agents thérapeutiques faisant appel à la technologie de l'ARN messager pour changer la vie des patients". Cette acquisition permet à Sanofi de doter son Centre d'excellence dédié aux vaccins à ARNm - dont la vocation est de libérer tout le potentiel de la future génération de vaccins à ARNm - d'un atout essentiel et de l'appliquer à d'autres domaines stratégiques comme l'immunologie, l'oncologie et les maladies rares.

L'offre publique d'achat de la totalité des actions ordinaires en circulation de Translate Bio a expiré comme prévu une minute après 23 h 59, heure de New York, le lundi 13 septembre 2021. La condition de seuil et toutes les autres conditions ayant été satisfaites le 14 septembre 2021, Sanofi a accepté toutes les actions valablement apportées à l'offre et dont les ordres de cession n'ont pas été retirés et procédera rapidement à leur paiement.

Après avoir accepté les actions apportées, Sanofi a finalisé l'acquisition de Translate Bio, qui subsiste et devient une filiale indirecte intégralement détenue. Suite à la fusion, toutes les actions ordinaires de Translate Bio qui n'ont pas été apportées à l'offre ont été converties en un droit à recevoir 38 dollars en numéraire par action, sans intérêt et net de toute retenue fiscale obligatoire, soit la même somme que celle qui aurait été reçue si elles avaient été valablement apportées à l'offre. A partir du 14 septembre, les actions ordinaires de Translate Bio cessent d'être négociées sur le Nasdaq (Global Select Stock Market).

Début août, Sanofi avait annoncé un accord définitif avec Translate Bio, entreprise spécialisée dans le développement clinique de médicaments à ARN messager, aux termes duquel Sanofi allait acquérir la totalité des actions en circulation de Translate Bio au prix de 38 dollars par action, soit une transaction en numéraire valorisée approximativement à 3,2 milliards de dollars.