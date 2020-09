Sanofi boucle l'acquisition de Principia Biopharma

(Boursier.com) — Sanofi a finalisé l'acquisition de Principia Biopharma Inc. pour 100 dollars en numéraire par action. "L'acquisition de Principia renforce nos capacités dans deux de nos principaux domaines thérapeutiques, à savoir les maladies auto-immunitaires et les maladies allergiques, en plus de nous donner le plein contrôle sur le tolébrutinib (SAR442168) et d'autres inhibiteurs de BTK en développement", ajoute Paul Hudson, Directeur Général de Sanofi. "L'intégration de Principia dans Sanofi augmente par ailleurs nos capacités de recherche dans la sphère des petites molécules, ce qui devrait contribuer à maintenir notre positionnement de leader dans la recherche et le développement de médicaments par voie orale pour le traitement de maladies graves".

L'offre publique d'achat de la totalité des actions ordinaires en circulation de Principia a expiré comme prévu une minute après 23h59, heure de New York, le vendredi 25 septembre 2020. La condition de seuil et toutes les autres conditions ayant été satisfaites le 28 septembre 2020, Sanofi et sa filiale intégralement détenue, Kortex Acquisition Corp., ont accepté toutes les actions valablement apportées à l'offre et dont les ordres de cession n'ont pas été retirés. Le paiement de ces actions sera effectué rapidement. Après avoir accepté les actions apportées, Sanofi a finalisé l'acquisition de Principia en procédant à la fusion de l'Acquéreur avec et dans Principia, conformément à la General Corporation Law de l'État du Delaware. Principia subsiste et devient une filiale indirecte intégralement détenue par Sanofi.

Suite à la fusion, toutes les actions ordinaires de Principia qui n'ont pas été apportées à l'offre ont été converties en un droit à recevoir 100 dollars en numéraire par action, sans intérêt et net de toute retenue fiscale obligatoire, soit la même somme que celle qui aurait été reçue si elles avaient été valablement apportées à l'offre. Les actions ordinaires de Principia cesseront d'être négociées sur le marché boursier Nasdaq (Global Select Stock Market).