Sanofi : bonne nouvelle pour Dupixent, le titre en profite

(Boursier.com) — Sanofi s'adjuge 1,3% à 87,5 euros à la mi-journée à Paris, soutenu par les résultats positifs du second essai de phase III consacré à Dupixent pour le traitement expérimental de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). L'essai NOTUS avait pour but d'évaluer l'utilisation expérimentale de Dupixent, comparativement à un placebo, chez des adultes sous trithérapie de référence maximale pour une BPCO non contrôlée avec inflammation de type 2. Il a montré que Dupixent permet de diminuer significativement (34%) les exacerbations de la maladie, ce qui confirme ce faisant les résultats positifs déjà publiés d'un premier essai déterminant de phase III, BOREAS.

Le médicament, qui est déjà prescrit pour l'asthme et certaines affections cutanées, a un potentiel de blockbuster pour cette affection respiratoire potentiellement mortelle, selon les analystes.

Du fait des comorbidités de la pathologie et du nombre d'échecs pour les médicaments biologiques dans cette indication, Oddo BHF voit ainsi ces résultats comme extrêmement positifs pour le groupe. Dupixent ciblera plus précisément les patients atteints d'une COPD de type II eosinophilique ce qui correspond à environ 30/40% de la population. A titre d'exemple, le marché des USA représente un pool de 300.000 patients. Le courtier rappelle que la guidance initiale de ventes de Dupixent était de 13 MdsE alors que ces ventes devraient être atteintes dès l'année prochaine. Cependant cet objectif n'intégrait pas de calendrier et considérait l'indication "bronchopneumopathie chronique obstructive" (COPD) comme une option libre. Les résultats positifs de ceux-ci pourraient donc venir permettre de revoir à la hausse cet objectif à court terme, et très certainement lors du R&D Day. Avec Dupixent et itepekimab, Sanofi a la capacité de répondre au marché de la COPD. Ce second actif est actuellement en phase III et les résultats sont prévus fin 2024 / début 2025. L'analyste est à 'surperformer' sur le géant français avec une cible de 94 euros.