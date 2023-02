Sanofi : bonne nouvelle aux Etats-Unis, le titre en profite

(Boursier.com) — En hausse de 1,7% à 91,7 euros, Sanofi surperforme nettement le marché ce vendredi. Il faut dire que le laboratoire a reçu une bonne nouvelle des Etats-Unis dans la mesure où la FDA a approuvé ALTUVIIIO, un facteur VIII administré une fois par semaine pour les patients atteints d'hémophilie A. "ALTUVIIIO est le premier et le seul traitement de l'hémophilie A permettant d'obtenir des niveaux d'activité du facteur normaux ou quasi-normaux (supérieurs à 40%) pendant presque toute la semaine, à raison d'une dose hebdomadaire, et de réduire significativement les saignements comparativement au traitement prophylactique antérieur par facteur VIII", précise Sanofi.

L'hémophilie A est un trouble hémorragique héréditaire qui se traduit par l'incapacité du sang à coaguler correctement.

Oddo BHF ne modifie pas sa recommandation 'surperformance' à la suite de cette annonce et croit même que cette approbation pourrait rassurer en partie le marché quant à la capacité du groupe à innover. A court terme, le marché et l'analyste resteront tout de même focaliser sur les résultats attendus dans ces prochaines semaines de Dupixent dans la COPD. La difficulté de cette indication (les échecs ont été nombreux) induit à la prudence mais le risque reward semble opportun. Pour rappel, la population cible ici les patients ayant une composante inflammatoire de type 2 eosinophilique (environ 30/40% de la population). L'amélioration de la fonction pulmonaire (FEV1) dans son essai dans l'asthme permet de croire à une probabilité de succès (modélisé 60% vs 40% pour le Cs) bien que cette dernière population a été exclue de l'essai dans la COPD, précise l'analyste.