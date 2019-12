Sanofi : bondit, nouvelle feuille de route bien accueillie

(Boursier.com) — En tête du CAC40, Sanofi bondit de 5% à 85,9 euros, les investisseurs saluant la nouvelle feuille de route du laboratoire. Le groupe a annoncé son intention de mettre fin à ses recherches sur le diabète et les maladies cardio-vasculaires dans le cadre d'un plan de réorganisation en trois grandes entités commerciales globales. Sous la houlette de Paul Hudson, Sanofi vise deux milliards d'euros d'économies supplémentaires d'ici 2022 et table sur une marge opérationnelle de 30% la même année, puis de plus de 32% en 2025.

Citi ('acheter') explique que l'objectif de marge de moyen terme de 32% suggère une potentielle révision haussière du consensus d'au moins 15%. Le niveau de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise jusqu'en 2025 est une "variable clé", souligne le courtier. Le fait que la branche 'santé grand public' devienne une entité commerciale autonome est également bien perçue dans le sens où le marché anticipe une potentielle scission à l'avenir.

Bernstein évoque aussi "un bon départ", louant la stratégie consistant à se concentrer sur les coûts, à 'sortir' de l'activité diabète et parle d'une première étape vers une vente ou un spin-off de la branche 'santé grand public'.

"Bien que nous soyons quelque peu prudents quant aux prévisions pour 2025, nous estimons que l'objectif de marge opérationnelle pour 2022 est réalisable", note pour sa part Bryan Garnier. Le courtier est à l''achat' sur la valeur avec une 'fair value' de 92 euros.