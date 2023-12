Sanofi : bien orienté

(Boursier.com) — Sanofi pointe dans les premières positions du CAC40 en ce début de semaine à la faveur d'un gain de 1,5% à 89 euros. Intron Health a rehaussé à l''achat' sa recommandation sur le laboratoire. Le broker a désigné Novo Nordisk comme son premier choix parmi les groupes pharmaceutiques européens pour 2024, mais note que Sanofi bénéficie de " plus de catalyseurs qu'il n'y paraît ". L'analyste explique que la performance du secteur en 2024 sera probablement caractérisée par des révisions de BPA, une "poignée" de nouveaux lancements et une croissance lente du BPA pour un certain nombre de noms. Il met en évidence les vents contraires, notamment la suppression du plafond Medicaid AMP, et des coûts fiscaux et de la dette plus élevés. Pour Sanofi, le lancement de Dupixent dans la BPCO est décrit comme très solide, tandis que la firme a également un certain nombre de résultats importants de phases 2 et 3 à venir.