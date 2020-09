Sanofi : avis favorable du CHMP sur MenQuadfi

Sanofi : avis favorable du CHMP sur MenQuadfi









(Boursier.com) — Le Comité des médicaments à usage humain (Committee for Medicinal Products for Human Use) de l'Agence européenne des médicaments a rendu un avis favorable à la demande d'homologation de MenQuadfi pour l'immunisation active, à partir de 12 mois, contre les infections invasives méningococciques causées par les sérogroupes A, C, W et Y de Neisseria meningitidis, annonce Sanofi. Cette recommandation prend appui sur les données de sept études cliniques de phases II et III, en double aveugle, randomisées et multicentriques, qui ont évalué le profil de sécurité de ce vaccin et les réponses immunitaires observées chez près de 6.300 sujets âgés de 12 mois et plus, ainsi que chez des adultes. Ces études ont comparé MenQuadfi à d'autres vaccins combinés homologués et ont permis d'observer un profil de sécurité favorable et une réponse immunitaire élevée contre les quatre sérogroupes (A, C, W et Y).

Les infections à méningocoques peuvent causer la mort en moins de 24 heures et provoquer des handicaps permanents sévères chez leurs survivants. Bien que la plupart d'entre elles puissent être évités par la vaccination, 3.000 cas d'infections invasives méningococciques ont été recensés en Europe en 2018, dont la moitié causés par les sérogroupes C, W et Y. Une décision finale faisant suite à cet avis favorable du CHMP devrait intervenir d'ici à la fin de l'année. MenQuadfi devrait être mis progressivement sur le marché européen dès 2021.

MenQuadfi a été homologué par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis en avril 2020 pour la prévention des infections invasives méningococciques dès l'âge de deux ans. Il est en cours d'évaluation par différentes autorités de santé en vue d'une utilisation locale pour contribuer aux efforts de prévention.