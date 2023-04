Sanofi, AstraZeneca et Sobi simplifient leurs accords

(Boursier.com) — Sanofi a simplifié ses accords relatifs au développement et à la commercialisation de Beyfortus (nirsevimab) aux États-Unis. Sobi mettra fin à son accord de participation avec AstraZeneca, et Sanofi et AstraZeneca mettront à jour leur accord de collaboration afin que Sanofi ait l'entier contrôle commercial du nirsevimab aux États-Unis. Sanofi a simultanément conclu un accord de redevance directe avec Sobi pour partager une partie des ventes nettes de nirsevimab aux États-Unis. En dehors des États-Unis, l'accord de collaboration existant entre AstraZeneca et Sanofi continue de régir cette relation. L'actualisation des accords contractuels n'a pas d'impact sur l'enregistrement et le lancement du nirsevimab aux États-Unis, où toutes les parties restent déterminées à mettre Beyfortus à la disposition de tous les nourrissons à temps pour la saison 2023/24 du virus respiratoire syncitial.

Beyfortus (nirsevimab), anticorps expérimental à longue durée d'action conçu pour protéger tous les nourrissons contre les infections par le VRS, de la naissance jusqu'à leur première saison virale VRS au moyen d'une seule dose, est développé conjointement par Sanofi et AstraZeneca. Beyfortus a été développé pour conférer une protection directe aux nouveau-nés et nourrissons au moyen d'un anticorps et les prémunir contre les infections des voies respiratoires inférieures causées par le VRS. Les anticorps monoclonaux ne nécessitent pas l'activation du système immunitaire pour conférer une protection directe et rapide contre les infections. Beyfortus a reçu une autorisation de mise sur le marché dans l'Union européenne pour la prévention des maladies des voies respiratoires inférieures causées par le VRS chez les nouveau-nés et les nourrissons dès la naissance pendant leur première saison de VRS.

Début 2017, AstraZeneca et Sanofi avaient annoncé la conclusion d'un accord de développement et de commercialisation du Beyfortus. Aux termes de cet accord, AstraZeneca dirigeait l'ensemble des activités de développement et de fabrication, tandis que Sanofi était chargé des activités de commercialisation et de la comptabilisation des revenus. Aux termes de l'accord global, Sanofi avait procédé à un paiement initial de 120 millions d'euros, à un paiement d'étape de 30 millions d'euros et à un paiement réglementaire de 25 millions. Sanofi versera jusqu'à 440 millions d'euros, sous réserve de la réalisation d'un certain nombre d'objectifs réglementaires et commerciaux. Les deux entreprises partagent les coûts et les bénéfices liés à leur accord dans certains territoires.