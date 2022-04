Sanofi : Assemblée générale en vue

(Boursier.com) — Les actionnaires de Sanofi sont invités à participer à l'Assemblée générale mixte qui se tiendra, le 3 mai à 14h30 à Paris Expo Porte de Versailles à Paris.

L'avis de réunion, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions ainsi que les conditions et modalités de participation et de vote à l'assemblée, a été mis en ligne sur le site du Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO), le 25 mars 2022. L'avis de convocation a été mis en ligne sur le site du BALO, le 11 avril. Les documents d'information préparatoires à cette Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Il est précisé que les actionnaires au nominatif recevront directement leur convocation par courrier ou par e-mail, selon leur choix. Les actionnaires au porteur devront s'adresser à leur intermédiaire financier.

Rappelons que, lors de cette Assemblée, Sanofi proposera à ses actionnaires d'approuver la distribution d'un dividende de 3,3 euros par actions, soit une distribution en hausse de 4,1%.