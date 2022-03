Sanofi arrête ses dépenses 'non essentielles' en Russie

(Boursier.com) — Sanofi va arrêter ses dépenses non essentielles en Russie. "Nous nous opposons à la guerre russe en Ukraine et soutenons pleinement la position de la communauté internationale. Nous avons arrêté les nouvelles dépenses non liées à l'approvisionnement de nos médicaments et vaccins essentiels et qui changent la vie en Russie, ainsi qu'en Biélorussie", a précisé hier soir le laboratoire français sur le réseau social média Twitter. Cela inclut toutes les dépenses publicitaires et promotionnelles et l'arrêt de tout nouveau recrutement de patients pour les essais cliniques en cours, "même si nous continuerons à traiter les patients déjà inscrits".

"Un arrêt complet de nos activités priverait les gens des médicaments et vaccins essentiels et qui changent la vie dont ils ont besoin et ajouterait à la souffrance. Cela irait à l'encontre de notre objectif. Nous resterons concentrés sur les patients, comme nous l'avons toujours fait", ajoute le groupe.

"Nous continuons d'être choqués et attristés par la terrible brutalité de l'agression russe contre l'Ukraine et les souffrances qui en résultent pour le peuple ukrainien. Il s'agit d'une énorme tragédie, et nous continuons à réfléchir à la meilleure façon d'aider le peuple ukrainien", précise aussi le géant pharmaceutique français dans un communiqué.

"Nous faisons tout notre possible pour soutenir l'Ukraine et le peuple ukrainien, à commencer par nos propres collègues. Un ensemble de mesures exceptionnelles ont été prises la semaine dernière pour aider nos employés en Ukraine à faire face à cette situation critique. Nous apportons également un soutien spécifique via nos équipes dans les pays voisins aux collègues et à leurs familles qui ont pris la difficile décision de quitter l'Ukraine", détaille Sanofi.

"En plus des dons financiers de notre entreprise à la Croix-Rouge, notre Fondation Sanofi coordonne et accélère les dons de médicaments et de vaccins essentiels pour soutenir les patients ukrainiens et les réfugiés ukrainiens", ajoute le laboratoire. À ce jour, 10,5 millions de traitements quotidiens (par exemple, insulines, antiépileptiques et médicaments utilisés dans les situations d'urgence) ont été donnés, bénéficiant potentiellement à 360 000 patients.

"Nous continuons d'espérer qu'une solution à cette crise sera trouvée dans les plus brefs délais. Nous continuerons à jouer notre rôle en soutenant nos propres collègues en Ukraine, ainsi que le peuple et les patients ukrainiens, aussi longtemps que cela sera nécessaire", conclut Sanofi.