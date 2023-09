Sanofi apporte son soutien aux communautés confrontées aux dérèglements climatiques

(Boursier.com) — La 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui réunit les chefs d'Etat et de gouvernement du monde entier, est l'occasion pour Sanofi de souligner le soutien vital qu'elle apporte aux communautés confrontées aux dérèglements climatiques et à des besoins médicaux non pourvus. Les initiatives essentielles que Sanofi mène en ce sens s'inscrivent dans le cadre de son engagement, en tant qu'entreprise de santé mondiale, à agir positivement sur la société en luttant contre le changement climatique et leurs conséquences sur la santé humaine.

Avec Foundation S, son entité philanthropique, Sanofi renforce les programmes locaux d'adaptation et de résilience en matière de santé pour les communautés vulnérables particulièrement touchées par les dérèglements climatiques. Foundation S s'engage ainsi à consacrer près de 40 millions d'euros jusqu'à 2030 à ces initiatives.

"Depuis 2015 et la COP21, à l'occasion de laquelle Sanofi a été la première et la seule entreprise pharmaceutique à débattre du changement climatique et de ses impacts sur la santé humaine, nous sommes parvenus à réduire les émissions de notre chaîne d'approvisionnement et à minimiser l'impact de nos produits sur l'environnement. Outre l'ambition qui est la nôtre de parvenir à la neutralité carbone à l'horizon 2030, nous souhaitons également lutter contre les impacts plus vastes du changement climatique sur la santé des populations, en partenariat avec toutes les parties prenantes. En nous associant avec les pouvoirs publics, les professionnels de santé, les associations de patients et les autorités réglementaires, nous pouvons donner un coup d'accélérateur à la décarbonation des systèmes de santé et intensifier nos investissements dans le développement de solutions d'adaptation pour les communautés vulnérables au changement climatique. Tous les engagements pris par Sanofi s'inscrivent dans le cadre de mesures concrètes et transparentes et procèdent d'un sens aigu des responsabilités et de la volonté de contribuer aux mesures d'adaptation et à la lutte contre le changement climatique", indique Paul Hudson, Directeur Général de Sanofi.

450 ME d'investissements d'ici 2030

Rappelons que dans un objectif de neutralité carbone d'ici 2030, Sanofi poursuit une ambition globale de minimiser l'impact environnemental de ses activités, de ses produits, sur toute sa chaîne de valeur, tout en renforçant sa résilience aux changements environnementaux. Pour soutenir sa stratégie, Sanofi prévoit d'investir plus de 450 millions d'euros jusqu'à 2030. Ces investissements soutiennent notamment les programmes de l'entreprise en matière d'efficacité énergétique et de décarbonisation de l'approvisionnement en énergie, ainsi que la circularité des ressources - réduire, réutiliser, recycler et récupérer - et la réduction de l'extraction des ressources naturelles, comme pour l'eau par exemple.

Outre la réduction des émissions liées à ses activités et à sa chaîne d'approvisionnement, Sanofi se concentre sur la décarbonation des systèmes de santé et des modèles de soins durables. Le secteur de la santé est à l'origine de 5% des émissions nettes totales de gaz à effet de serre, dont plus de 40% sont attribuables aux parcours de soins des patients.

Sanofi est l'un des principaux membres du SMI Health Systems Taskforce (groupe de travail sur les systèmes de santé de la Sustainable Markets Initiative), un partenariat public-privé entre chefs de file de la santé établi dans le cadre de la COP26, dont l'ambition est d'intensifier la mise en place de systèmes de santé "zéro émission", centrés sur les patients. Sanofi dirige actuellement plusieurs initiatives clés, dont le groupe Patient Care Pathway, qui cherche à mettre en place un cadre international de calcul des émissions de carbone du parcours de soins des patients et à développer un cadre d'évaluation du cycle de vie des produits pour l'ensemble du secteur, ainsi qu'un outil permettant de mesurer l'impact des produits pharmaceutiques sur le climat. Sanofi organisera des rencontres parallèles à l'occasion de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le 20 septembre.