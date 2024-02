Sanofi annonce le lancement de "Cancer et Travail : agir ensemble"

(Boursier.com) — Sanofi annonce aujourd'hui le lancement de "Cancer et Travail : agir ensemble", un programme mondial d'accompagnement des salariés de Sanofi touchés par le cancer ou d'autres maladies graves. Ce programme s'adresse à tous les salariés de Sanofi dans le monde en cas de diagnostic d'un cancer ou d'une autre maladie grave. Il apporte un soutien social, émotionnel et financier et protège le poste, le salaire et les avantages sociaux du salarié pendant au moins douze mois, quels que soient ses fonctions ou son pays d'affectation.

Natalie Bickford, Chief People Officer de Sanofi, commente : "Nous serons nombreux à être confrontés au cancer d'une façon ou d'une autre au cours de notre vie. Le travail est bien la dernière chose à laquelle on souhaite penser à l'annonce du diagnostic ou pendant les traitements. Et pourtant, la moitié des personnes auxquelles un cancer est diagnostiqué ont peur de le signaler à leur employeur et à leurs collègues. Ce n'est pas normal. Je me félicite que Sanofi aille plus loin et garantisse la sécurité de l'emploi et le maintien du salaire pendant au moins un an après le diagnostic. Aujourd'hui, nous soutenons également tous les salariés de Sanofi touchés par le cancer grâce à un réseau mondial de groupes d'affinité dont les membres dûment formés peuvent offrir des espaces d'échange confidentiels et aider les managers à comprendre les difficultés que peuvent traverser les membres de leurs équipes, afin de mieux les rassurer et les accompagner dans leurs épreuves."

En plus d'apporter un soutien financier, ce programme permettra aux salariés de moduler leurs horaires de travail de manière à mieux concilier maladie et travail. Les salariés de Sanofi touchés par le cancer ou d'autres maladies graves bénéficieront aussi d'un soutien émotionnel et auront accès à un réseau de collègues bénévoles, spécialement formés pour leur venir en aide dès l'annonce du diagnostic, pendant le traitement et au retour au travail.

Un grand nombre de bénévoles du réseau ont été touchés par le cancer ; l'accès à ce réseau permet d'offrir aux collaborateurs des espaces d'échange confidentiels, de leur faire découvrir les ressources disponibles, de tisser des liens et de bénéficier de l'expérience de personnes ayant traversé les mêmes épreuves qu'eux. Les salariés ont également accès à un accompagnement psychologique externe dans tous les pays, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par l'intermédiaire du Programme d'aide aux employés.

De plus, tout au long de 2024, Sanofi a l'intention de mettre en place, dans le cadre de ses régimes d'avantages sociaux et (ou) ses complémentaires santé, une garantie qui permettra d'obtenir la prise en charge de diverses dépenses non médicales, comme les perruques. Par ailleurs, les salariés de Sanofi en CDI seront éligibles à un congé de solidarité familiale non rémunéré pour pouvoir s'occuper d'un proche atteint d'une maladie grave.

Ce programme est également conçu pour mieux aider les managers à accompagner les membres de leur équipe touchés par le cancer, en leur fournissant les connaissances nécessaires sur les programmes d'avantages sociaux et d'accompagnement disponibles localement.