Sanofi annonce des changements au sein de son Comité exécutif

(Boursier.com) — Le groupe Sanofi annonce les changements suivants au sein de son Comité exécutif :

Houman Ashrafian est nommé Vice-Président Exécutif, Responsable Recherche et Développement et prendra ses fonctions le 11 septembre 2023.

Madeleine Roach est nommée Responsable Business Operations, à compter du 1er octobre 2023.

Emmanuel Frenehard est nommé Chief Digital Officer, avec effet immédiat.

Bill Sibold, Vice-Président Exécutif, Médecine de Spécialités, quittera Sanofi pour poursuivre une opportunité externe. Brian Foard dirigera l'entité Médecine de Spécialités par intérim, avec effet immédiat.

Rattachés à Paul Hudson, Directeur Général de Sanofi, Houman, Madeleine et Emmanuel seront basés à Paris (France). Brian, également rattaché à Paul Hudson, sera en poste à Cambridge, aux États-Unis.

Au cours des trois dernières années, Sanofi a restructuré sa Recherche et Développement d'agents thérapeutiques, bâti un solide portefeuille de projets, affiné ses champs de recherche, mis en place des plateformes thérapeutiques de pointe et créé une culture d'entreprise qui lui permettent de répondre aux besoins urgents des patients. En qualité de nouveau Responsable Recherche et Développement de Sanofi, Houman Ashrafian aura pour mission de renforcer la stratégie de développement de médicaments qui seront soit les premiers, soit les meilleurs de leur classe pharmacothérapeutique et de capitaliser sur la dynamique de croissance du portefeuille de projets de Sanofi pour soutenir son émergence comme un leader de l'innovation et de la science dans son secteur d'activité.

Dans le cadre de cette fonction nouvellement créé, Madeleine Roach aura pour mandat de mettre en place et diriger l'entité Business Operations. À la tête de cette entité, qui regroupera les services et solutions d'entreprise déjà en place, elle pilotera l'expansion des services centralisés et leur intégration en entité globale dans une optique d'efficacité et de productivité pour alimenter la croissance des activités et les investissements de Sanofi dans la recherche scientifique. Cette nouvelle entité sera chargée à la fois de développer et de proposer les meilleures solutions de soutien et d'accompagnement de l'activité, tout en garantissant une capacité optimale de ressources interfonctionnelles, à l'ensemble de l'entreprise.

Emmanuel Frenehard, Chief Digital Officer, orchestrera la transformation digitale de Sanofi et poursuivra l'exécution de la stratégie de l'entreprise dans le domaine du digital, des données et des technologies. S'appuyant sur un solide socle d'outils et de données numériques pour la création de valeur, l'acquisition de nouvelles compétences et la promotion d'une culture digitale et des données, Emmanuel et ses équipes auront pour mission d'aider Sanofi à atteindre son objectif de devenir la première entreprise biopharmaceutique ayant recours à grande échelle à l'intelligence artificielle afin d'accélérer l'innovation pour les patients et les professionnels de santé.

Paul Hudson, Directeur Général de Sanofi, a déclaré : "Ces nominations, qui résultent d'un équilibre harmonieux entre les promotions internes et le recrutement externe, permettent d'intégrer à Sanofi trois personnalités hautement qualifiées, porteuses d'un regard neuf et d'une expertise de tout premier ordre dans leur domaine respectif. J'ai confiance dans leur capacité à inspirer nos équipes, à exécuter notre stratégie et à réaliser ses objectifs, et à contribuer à notre ambition de devenir un leader tourné vers la science, innovant et inclusif. Dans le domaine scientifique, nous avons pour ambition stratégique de développer des médicaments et des vaccins que seront les premiers ou les meilleurs de leur classe afin de nourrir la croissance de notre entreprise au cours des années à venir. Je suis très heureux qu'Houman Ashrafian rejoigne Sanofi à la tête d'une organisation Recherche et Développement comptant près de 80 programmes au stade du développement clinique et qui anticipe 27 comptes rendus de recherche sur des molécules au stade précoce ou intermédiaire au cours des 12 prochains mois. Houman possède une riche expérience de la recherche et du processus allant de la découverte à la mise sur le marché de médicaments de grande valeur et à fort pouvoir de transformation. Grâce à son leadership et à sa connaissance approfondie de la science, nous aspirons à pérenniser la transformation de notre R&D, conformément à l'objectif que nous nous sommes donné lors de l'élaboration de notre stratégie en 2019. Avec les résultats positifs de cinq études au cours des six premiers mois de 2023, dont ceux relatifs à Dupixent dans le traitement de la BPCO, nous sommes résolument déterminés à réaliser les objectif de la feuille de route scientifique de Sanofi."