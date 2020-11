Sanofi : acquisition saluée

(Boursier.com) — Sanofi , qui restait sur cinq séances dans le rouge, remonte de 3,2% à 80 euros ce lundi. Le laboratoire français a annoncé le lancement d'une offre d'achat sur la société néerlandaise de biotechnologie Kiadis Pharma pour un montant d'environ 308 millions d'euros afin de renforcer son portefeuille dans l'immunothérapie. Le groupe propose d'acquérir la totalité des actions de Kiadis au prix unitaire de 5,45 euros, ce qui représente une prime de 272% par rapport au cours de clôture de Kiadis vendredi à Amsterdam. Les médicaments à base de cellules NK de Kiadis seront développés soit seuls, soit en association avec les plateformes existantes de Sanofi.

Sanofi a annoncé ces derniers mois plusieurs acquisitions dans l'immunothérapie anticancéreuse avec notamment des offres en décembre et en août sur les groupes américains Synthorx et Principia Biopharma pour rattraper son retard sur ce marché en forte croissance évalué à 100 milliards de dollars par an.