Sanofi accorde à Regeneron les droits exclusifs sur Libtayo

(Boursier.com) — Sanofi annonce une restructuration de sa collaboration en immuno-oncologie avec Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Aux termes du nouvel accord de collaboration et de licence, modifié et mis à jour, Regeneron obtiendra les droits de licence exclusifs sur Libtayo. L'accord global de collaboration et de licence en immuno-oncologie liant Sanofi et Regeneron avait été conclu en 2015. Jusqu'à présent, les deux entreprises s'étaient partagé à égalité les bénéfices d'exploitation générés par les ventes de Libtayo dans le monde et commercialisaient conjointement ce produit aux États-Unis - Sanofi étant l'unique responsable de sa commercialisation ailleurs dans le monde.

Aux termes de l'accord de collaboration et de licence, modifié, Sanofi procédera au transfert intégral, à Regeneron, des droits en matière de développement, de commercialisation et de production de Libtayo à l'échelle mondiale, pendant une période de transition définie (qui débutera lorsque toutes les autorisations réglementaires requises auront été obtenues). En contrepartie, Sanofi recevra un paiement initial de 900 millions de dollars et des redevances de 11% sur les ventes nettes mondiales de Libtayo. Sanofi sera également éligible à un paiement d'étape réglementaire de 100 millions de dollars - qui devrait intervenir dès que Libtayo sera approuvé par la Food and Drug Administration ou par la Commission européenne pour le traitement de première ligne de certaines catégories de patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC), en association avec une chimiothérapie -, ainsi qu'à des paiements d'étape en lien avec les ventes de ce produit qui pourront atteindre 100 millions de dollars au total au cours des deux prochaines années.

La réalisation de cette opération reste soumise aux autorisations des autorités de la concurrence et devrait être définitive au troisième trimestre de 2022.

Regeneron va également accélérer le remboursement du solde des dépenses de développement relevant de la collaboration 'Anticorps' distincte liant les deux entreprises. Regeneron va faire passer de 10 à 20% la part des bénéfices reversés à Sanofi au titre du remboursement des dépenses de développement financées par Sanofi, jusqu'à résorption de la part des dépenses totales cumulées de développement engagées dans le cadre de cette collaboration restant à la charge de Regeneron.

Sanofi continue de renforcer son immense savoir-faire en oncologie et a étoffé ses capacités de recherche et développement pour se concentrer sur les cancers difficiles à traiter comme les cancers du sein, du sang et des poumons. Le groupe s'engage à transformer les découvertes scientifiques en nouveaux traitements potentiels et à combler d'importantes lacunes dans la prise en charge du cancer.